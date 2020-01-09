Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,83
26,49

Учительница погибшего бортпроводника: "Он с детства мечтал о самолетах"

9 января, 19:30

Игорь Серов

Земляки Игоря Матькова рассказали, как тот увлекался танцами и модой

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Реклама

Бывший классный руководитель погибшего в Тегеране бортпроводника МАУ Игоря Матькова рассказала подробности из его жизни.

"Игорь Матьков учился в нашей местной школе, я у него была классным руководителем, – рассказала сайту "Сегодня" Екатерина Пась. – Это был очень воспитанный и мечтательный мальчик. Родители его очень любили. С детства он мечтал стать пилотом, был меломаном, следил за модой и увлекался танцами, но после школы он поступил в институт иностранных языков, а затем начал обучаться летному мастерству".

По словам Пась, даже если у Игоря Матькова случались неприятные ситуации, он всегда старался исправить их.

"Был самокритичным человеком, дисциплинированным, дружил с девочками, углубленно изучал английский язык в школе, называл себя прикольным юношей. На этот трагический рейс он отправился прямо из Козельца", – рассказала нам Екатерина Васильевна.

По словам односельчан, родители Игоря очень тяжело переживают его смерть.

Друзья Игоря Матькова в соцсетях написали, что за его жизнерадостность, целеустремленность и отзывчивость называли его частенько ласкательным Матюша.

"Его мечта – летать – навсегда останется мечтой", – написал один из приятелей Игоря Матькова.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Тегеране погибли 177 человек. На борту лайнера был украинский экипаж из 9 человек, все они также погибли. Большинство из них были опытными авиаторами, пилоты имели по 11-12 тыс. часов налета.

Рассматривается несколько версий произошедшего – от технической неисправности до попадания ракеты.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился самолет МАУ: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран самолет катастрофа авиакатастрофа МАУ стюард бортпроводник крушение Боинга

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео
В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видеоУкраина
"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУFun
Доллар и евро остановили стремительный рост: официальный курс
Доллар и евро остановили стремительный рост: официальный курсФинансы
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 году
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 годуАвто
В Сети появилось видео падения украинского самолета под Тегераном
В Сети появилось видео падения украинского самолета под ТегераномУкраина
Нацбанк сделал важное уточнение по ФОПам
Нацбанк сделал важное уточнение по ФОПамФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...