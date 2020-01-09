Учительница погибшего бортпроводника: "Он с детства мечтал о самолетах"

Земляки Игоря Матькова рассказали, как тот увлекался танцами и модой

Фото: соцсети

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Бывший классный руководитель погибшего в Тегеране бортпроводника МАУ Игоря Матькова рассказала подробности из его жизни.

"Игорь Матьков учился в нашей местной школе, я у него была классным руководителем, – рассказала сайту "Сегодня" Екатерина Пась. – Это был очень воспитанный и мечтательный мальчик. Родители его очень любили. С детства он мечтал стать пилотом, был меломаном, следил за модой и увлекался танцами, но после школы он поступил в институт иностранных языков, а затем начал обучаться летному мастерству".

По словам Пась, даже если у Игоря Матькова случались неприятные ситуации, он всегда старался исправить их.

"Был самокритичным человеком, дисциплинированным, дружил с девочками, углубленно изучал английский язык в школе, называл себя прикольным юношей. На этот трагический рейс он отправился прямо из Козельца", – рассказала нам Екатерина Васильевна.

По словам односельчан, родители Игоря очень тяжело переживают его смерть.

Друзья Игоря Матькова в соцсетях написали, что за его жизнерадостность, целеустремленность и отзывчивость называли его частенько ласкательным Матюша.

"Его мечта – летать – навсегда останется мечтой", – написал один из приятелей Игоря Матькова.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Тегеране погибли 177 человек. На борту лайнера был украинский экипаж из 9 человек, все они также погибли. Большинство из них были опытными авиаторами, пилоты имели по 11-12 тыс. часов налета.

Рассматривается несколько версий произошедшего – от технической неисправности до попадания ракеты.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился самолет МАУ: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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