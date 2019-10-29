Учителя выступили против планов вдвое увеличить педагогическую нагрузку

Педагоги вышли на акцию протеста к Верховной Раде

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Тысячи педагогов сегодня собрались на митинг под стенами Верховной Рады.

Преподаватели недовольны поправками к законопроекту о среднем образовании, который должны рассматривать в парламенте.

Документ предусматривает увеличение рабочей нагрузки. Чтобы получать полную ставку, в частности, предлагается отработать 40 часов в неделю вместо 18, как сейчас.

Кроме того, поправки к законопроекту отменяют надбавки для учителей – за классное руководство, проверку тетрадей, научные степени и за выслугу лет.

"Если поснимают надбавки, мы будем нищие", – говорит одна из участниц митинга.

"Пусть приходят дети в Верховную Раду, и пусть депутаты воспитывают их. Мы будем отказываться от этого", – добавляет еще одна участница акции протеста.

Как недавно стало известно, украинским школьникам больше не будут выдавать аттестаты – их заменят на свидетельства о полном общем среднем образовании. В Минобразования отметили, что для доступности этих документов для лиц с нарушениями зрения их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

Ранее мы рассказывали о том, чего ждать родителям от реформы образования в Украине.

О том, как президент Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме, смотрите в видеоролике:

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