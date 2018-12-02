Учиться дома, а не в школе: Минобразования готовит проект об индивидуальных формах обучения

Со следующего года школьный аттестат можно будет получить не выходя из дома. В Минобразования обсуждается проект об индивидуальных формах обучения. Документ уточняет положения образовательной реформы и раскрывает нюансы каждого из персональных видов учебы. Их три — экстернат, семейное обучение и педагогический патронаж. И если экстернат присутствовал в документах и раньше, то патронаж и семейное обучение появились впервые.

Согласно проекту, перевестись на экстернат и обучение дома можно будет не позже чем за три месяца до годовой контрольной. Норма не касается перевода детей с оккупированных территорий, учащихся за границей и тех, кто нуждается в педпатронаже. При этом условия зачисления на экстернат остались прежними. На него могут претендовать те дети, которые не окончили школу или не прошли годовое оценивание по состоянию здоровья, из-за проживания/обучения за границей или на неконтролируемой территории, а еще иностранцы. Экстернами смогут стать и дети, опережающие программу, но это придется доказать на экзамене перед комиссией. Для перевода ребенка на такую форму родителям нужно подать директору школы заявку и подтверждающие документы (к примеру, справку о состоянии здоровья). До конца года зачисленные на экстернат обязаны пройти годовую аттестацию по всем предметам за один или несколько классов. Дети, зачисленные на экстернат по причине ускоренного овладения программой, смогут продолжать учиться в такой форме только при условии получения оценок по всем предметам не ниже 7 баллов. Иначе их могут снова вернуть за парты.

А вот семейное обучение хотят сделать доступным почти для всех школьников — кроме детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и состоящих на особом учете. Вместе с заявлением на имя директора нужно будет предъявить и справку об отсутствии такого статуса. Во время семейного обучения дети будут писать контрольные четыре раза в год. Лишить права получать семейное образование могут за оценки ниже 4 баллов и неявку на аттестацию.

В то же время для учащихся в сельских школах (при условии, что в классе меньше 5 человек) детей с инвалидностью, болеющих и лечащихся на стационаре/амбулаторно больше месяца, предусмотрели педагогический патронаж. Он предполагает уроки со школьным учителем в условиях, наиболее благоприятных для ребенка — например, дома или в больнице. Для оформления патронажа родителям нужно подать все ту же заявку директору, но добавить к ней комплексную оценку развития ребенка или выводы врачебной комиссии.

Экстернат: вопросы и ответы

Родители в целом поддерживают предложения Минобразования, но нашлись и те, у кого возникли вопросы к проекту.

"Почему не дать право сдать несколько предметов экстерном, а не все сразу? Мой сын, к примеру, только по точным наукам нуждается в традиционных уроках, а гуманитарку давно бы выучил сам", — говорит папа семиклассника Юрий Миронченко.

В МОН успокаивают — мол, такая возможность уже есть и для этого не обязательно переводиться на экстернат.

"Сегодня школа имеет право разрабатывать и утверждать собственные образовательные программы, в том числе и индивидуальные учебные планы для школьников", — рассказали "Сегодня" в ведомстве. "В то же время мы учтем предложение изучать отдельные предметы в форме экстерната и после окончания общественного обсуждения обговорим этот момент на заседании рабочей группы", — пообещали там.

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Бурное обсуждение в соцсетях вызвали и условия для поступления на экстернат.

"Экстернат должен быть доступен и по личным причинам", — считает одна из пользователей.

Другие не соглашаются:

"Если разрешать такую форму всем подряд, то кто-то будет учиться, а кто-то прогуляет весь год, и это выяснится только на аттестации — проверка-то только одна".

У Минобразования по этому вопросу похожая точка зрения.

"Экстернатную форму можно применять только к тем детям, которые имеют определенные основания для получения образования в более демократичных условиях", — уверены там.

Но больше всего родителям не понравилось лишение права на индивидуальную форму обучения из-за плохой успеваемости.

"Если родители не могут дать ребенку определенный уровень знаний, то их сразу "увольняют". Но ведь детей с низкой успеваемостью в школе достаточно, но учителей никто не выгоняет", — возмущаются родители, причем некоторые даже спрашивают: "Почему ребенок не может учиться плохо по тем предметам, которые его не интересуют и не понадобятся ему в будущем?".

В Минобразования же подчеркивают, что решение родителей самостоятельно учить ребенка возлагает на них определенную ответственность.

"Государство и общество должны быть заинтересованы в качестве знаний выпускников школы, ведь от этого зависит будущее страны. Поэтому вопрос о предоставлении "возможности учиться плохо" недопустим", — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что оценивание учебных достижений школьника является единственной формой обратной связи и возможностью убедиться, что родители действительно обеспечивают качественный образовательный процесс в домашних условиях.

"Соискатели будут получать документ об образовании государственного образца, поэтому школа должна отслеживать учебный прогресс ученика и выполнение им требований госстандартов среднего образования", — пояснили нам в МОН.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что нардепы Верховной рады хотят вернуть в школы ежегодные медицинские осмотры. Они предлагают Министерству здравоохранения разработать правила проведения обязательных мединспекций и выделять на них из бюджета деньги