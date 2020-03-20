Учредитель ICU Константин Стеценко – персона года фондового рынка Украины по версии Stockworld

Один из основателей финансовой группы ICU Константин Стеценко назван "Персоной года фондового рынка" по результатам опроса читателей и редакции авторитетного издания Stockworld. В голосовании приняли участие более 1300 участников финансового рынка.





"2019 продемонстрировал, что украинский рынок может быть интересным для международных инвесторов. Инвестиции нерезидентов в ОВГЗ на начало 2020 года достигли невиданных ранее $5 млрд. Главная задача сейчас – удержать этот интерес в условиях надвигающегося кризиса. Это будет настоящим испытанием, в частности, для низколиквидного украинского вторичного рынка гособлигаций. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы авторитет Украины как надежного игрока международных долговых рынков только рос", – прокомментировал соучредитель ICU.



Константин Стеценко – один из самых авторитетных и опытных специалистов области торговли облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и управлению активами в Украине.



С момента основания ICU Константин отвечал именно за эти направления деятельности группы. Под его руководством, практически сразу после основания компания стала лидером украинского рынка торговли ОВГЗ и сохраняет эту позицию уже более десяти лет. По последним отчетным данным, в 2018 году ICU провела сделки с ОВГЗ на сумму около 60 млрд грн – это около 25% всего биржевого рынка ОВГЗ.



Константин Стеценко начинал свою карьеру в УкрСиббанке, где продвинулся до руководства подразделения управления активами, затем работал в ING Bank, где возглавлял торговлю ценными бумагами. Вместе с несколькими коллегами из ING он учредил группу ICU, которая специализируется на торговле госдолгом, управлении пенсионными и другими активами, а также предоставляет инвестиционно-банковские услуги и имеет портфолио венчурных и промышленных инвестиций. Сейчас Константин является акционером уже международной группы ICU.



Напомним, что в 2019 году ICU открыла в Киеве офис для обслуживания клиентов физических лиц, а также в 2020 году присоединилась к системе BankID.

Справка

ICU – международная финансовая группа, специализирующаяся на управлении активами в общем размере более 500 млн долларов США и торговых операциях на рынках капитала.

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