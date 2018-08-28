Ударили из танков и вертолетов: появилось эффектное видео учений ВСУ

Сегодня, 11:26

Украинские военные показали, как будут защищать страну от вторжения врага с моря

ВСУ атаковали условного врага. Фото: скриншот
ВСУ атаковали условного врага. Фото: скриншот

В Украине прошли очередные учения с участием армейской авиации и сухопутных сил по отражению возможной угрозы с моря. Соответствующее видео опубликовал штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что тренировки резервов и сил первоочередного усиления, которые задействуют в случае возникновения угрозы на морском направлении, прошли по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Экипажи армейской авиации и танкисты совершенствуют вопросы взаимодействия во время совместного выполнения задач по уничтожению противника как на море, так и на побережье. Цель мероприятий подготовки подразделений – это превращение мастерства каждого отдельного военнослужащего на слаженность во время совместных действий в составе подразделений", – рассказали военные.

Напомним, в начале августа мы публиковали видео, как ВМС Украины отразили "атаку" диверсантов с моря. Военные сорвали попытку "захвата противником" важных объектов инфраструктуры под Одессой.

Кроме того, Украина, не дожидаясь новой агрессии России, провела подготовку к возможному нападению с нового направления. Украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.
Донбасс, военные, море, танки, ВСУ, учения, вертолеты

Вы сейчас просматриваете новость "Ударили из танков и вертолетов: появилось эффектное видео учений ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

САУ "Пион" / Фото из открытых источников

"Пионы" для бурятских "трактористов": на Донбассе прошли учения артиллерии большой мощности, видео

23 Августа, 04:15

100-килограммовые снаряды могут накрыть противника даже в глубоком тылу

Донбасс

"Ураган". Фото: Минобороны

Боевые учения "Ураганов": военные показали впечатляющее видео

15 Августа, 12:23

Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, "отрабатывала" по целям и отходила 
Загрузка...

Донбасс

Скриншот

Как готовят подводный спецназ Объединенных сил, опубликовано видео

14 Августа, 10:32

Боевые пловцы проходят курс спецподготовки для действий на воде, в прибрежной зоне и под водой

Украина

Facebook Министерства обороны Украины

"Маруновый берет 2018": ВСУ провели учения с рейдами и штурмом позиций "противника", опубликованы фото

13 Августа, 10:26

Украинские военные наводили переправы через водные преграды
Загрузка...