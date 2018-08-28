Ударили из танков и вертолетов: появилось эффектное видео учений ВСУ

Украинские военные показали, как будут защищать страну от вторжения врага с моря

В Украине прошли очередные учения с участием армейской авиации и сухопутных сил по отражению возможной угрозы с моря. Соответствующее видео опубликовал штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что тренировки резервов и сил первоочередного усиления, которые задействуют в случае возникновения угрозы на морском направлении, прошли по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Экипажи армейской авиации и танкисты совершенствуют вопросы взаимодействия во время совместного выполнения задач по уничтожению противника как на море, так и на побережье. Цель мероприятий подготовки подразделений – это превращение мастерства каждого отдельного военнослужащего на слаженность во время совместных действий в составе подразделений", – рассказали военные.

Напомним, в начале августа мы публиковали видео, как ВМС Украины отразили "атаку" диверсантов с моря. Военные сорвали попытку "захвата противником" важных объектов инфраструктуры под Одессой.

Кроме того, Украина, не дожидаясь новой агрессии России, провела подготовку к возможному нападению с нового направления. Украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.