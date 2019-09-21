Ударит мороз и зальют дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине после прихода первых заморозков на грунте в ближайшие дни немного распогодится, однако через несколько дней всю страну накроют дожди. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В воскресенье, 22 сентября, в западных областях будет сухо и солнечно, днем до +20 градусов, ночная температура поднимется до +6...+8 градусов. В Центре и Юге также немного потеплеет, а в Черниговской, Сумсклй, Харьковский, Луганско и Донецкой областях пройдут дожди.

В понедельник, 23 сентября, по всей стране будет солнечно, без осадков и довольно тепло. На Западе будет до +21 градуса, на Юге – до +22 градусов. В Центре и на Востоке ожидается днем до +15 градусов.

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Во вторник, 24 сентября, на Правобережье будет преобладать солнце и тепло, а вот в левобережных областях ожидаются осадки. По данным синоптиков, дневная температура воздуха на Западе будет до +21 градуса, ночная поднимется до +5...+8 градусов. В Центре будет +13...+17 градусов, на Юге сохранится 22-градусное тепло. При этом на Востоке, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях будет дождь. Кроме того, в Луганской области ночная температура опустится до -1...+1 градуса, а днем будет +13...+15 градусов. До +1...+3 опустится и ночная температура в Харьковской области.

В среду, 25 сентября, в Украине немного потеплеет, но большую часть территории накроют дожди. На Западе осадки, днем будет до +14...+20 градусов, ночью температура составит +6...+11 градусов. В Центре будет солнечно, до +14 градусов, на Юге также будет без осадков, днем до +21 градуса. В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют дожди, однако температура воздуха немного повысится.

В четверг, 26 сентября, по всей территории Украины ожидаются дожди, однако дневная температура не снизится.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в осенние три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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