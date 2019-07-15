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Удобства — в каждый двор: Минздрав готов запретить соль в гололед и расставить урны каждые 60 метров

15 июля, 06:40

В МЗ предлагают строить туалеты на каждом шагу и не обрезать деревья

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Минздраве после успешных развенчиваний мифов о пользе апитерапии и вреде шоколада взялись за улучшение инклюзивности и благоустройства. Ведомство хочет внести правки в Госсаннормы и правила содержания территорий, которые запретят портить дороги солью в гололед и обеспечат лавки через каждые 300 метров. Деньги на это планируют взять в местных бюджетах. Что еще ждет народ в случае одобрения приказа, выяснили "Сегодня".

Чистота и комфорт

Улицы планируют сделать удобными для людей с инвалидностью и детскими колясками, велосипедистов. Для этого тротуары обеспечат широкими (120 см) и пологими съездами, а под- и надземные и пешеходные переходы — 
пандусами должной ширины и уклона или же специальными лифтами. При этом пешеходные зоны защитят от машин столбиками.

Если приказ примут, каждые 300 м будут встречаться скамейки, а каждые 60 м — урны. Их предлагают установить и на углах перекрестков, возле остановок, входов в метро, ​​вокзалов, подземных переходов и общественных зданий. Также новые нормы предусматривают отдельные контейнеры для сортировки мусора — для пластика, стекла, металла, бумаги и органики. Контейнеры с органикой обяжут чистить раз в трое суток зимой и каждый день в теплые сезоны, а другие — по мере заполнения.

С тенью и без колючек

Новые нормы детализируют условия обращения с опавшей листвой и сухой травой. Ее обяжут убирать с проезжей части, трамвайных линий и тротуаров, а в парках разрешат собирать листья только с газонов. В Минздраве напоминают, что сжигать листья и траву запрещено.

"Это приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, а еще — исчезновению некоторых видов животных. Также при сжигании выделяется бензопирен, который может вызывать рак", — поясняют там.

Хотят запретить и "омолаживающую" обрезку деревьев — мол, она уменьшает размер кроны, ухудшает процесс очистки воздуха и значительно укорачивает тень. Вместо этого раз в пять лет предлагают мониторить состояние дерева, а в будущем садить только те, у которых уже сформирована крона, есть устойчивость к загазованности. При этом растения с колючками или ядовитыми плодами высаживать запретят. Кроме того, в общественных местах запретят открытый грунт — его предлагают покрывать газонами, решетками или мульчей.

Соль и уборные

Обратили внимание в ведомстве и на соль с песком, которыми защищают зимой народ от гололеда.

"Смесь загрязняет почву, вредит зеленым насаждениям и портит обувь", — говорят в МЗ и предлагают заменить состав дробленой гранитной породой.

Также там хотят обязать коммунальщиков чистить тротуары от снега до твердой поверхности.

Новые нормы поднимают еще одну животрепещущую тему — общественные туалеты. Их хотят устанавливать каждые 700 м, а в людных местах — каждые 300. В них обязательно должны быть пеленальный стол и доступ к питьевой воде. Кроме того, чтобы обезопасить грунтовые воды и родники, в Минздраве хотят запретить выгребные ямы. 

Очевидно, что все это будет стоить изрядных денег, но в Минздраве предлагают это переложить на местные власти.

"Не хватает контроля"

Эксперты в целом приветствуют инициативу МЗ, но напоминают, что за нарушение санитарных норм могут оштрафовать и сейчас: 340—1360 грн для граждан и должностных лиц, 850—1700 для предпринимателей.

"Этим занимается отдел благоустройства города. Если он находит нарушения, направляет ответственным лицам требование устранить его или иск в суд, который назначает наказание", — говорит адвокат Иван Либерман.

Другие юристы отмечают: таких дел в судах сегодня очень мало.

"Подобные иски подают нечасто, это говорит о том, что контроль за выполнением норм не справляется, — говорит юрист Наталья Корей и добавляет, что многие такие дела в итоге разваливаются. — Поэтому нужно пересматривать еще и правила контроля, и систему штрафов".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Минздрав готовит новую реформу, благодаря которой в людных местах появятся бинты и тонометры. 

Также мы писали о том, что в Харькове вместо экзаменов студенты-медики вышли на акцию протеста. Они массово отказываются сдавать экзамены по американской системе


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Тег деревья, соль, урны, Минздрав, санитарные нормы, тротуары, обрезка, общественные туалеты, сортировка мусора

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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