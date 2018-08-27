Удушающий смог накрыл украинские города: эксперты дали совет, что делать

Уровень загрязнения воздуха в украинских городах в настоящее время в два-три раза превышает норму

Удушающий смог накрыл украинские города. Кое-где уровень загрязнения воздуха достигал критической отметки из-за большого скоплением автомобилей и жару.

Сейчас в украинских городах вредных веществ в воздухе в два-три раза больше нормы. На улицах столицы показатель еще опаснее.

В Госпродпотребслужбе предупреждают, когда все украинцы вернутся из отпусков – то количество вредных веществ в атмосферном воздухе будет еще увеличиваться

Безопаснее дышать станет только в конце сентября. Именно тогда показатели будут в норме, прогнозируют эксперты. А пока, врачи предлагают в жару пользоваться маской или респиратором.

"Головная боль, головокружение, легкое головокружение… Надо иметь с собой большой запас масок и четкое понимание, сколько вы будете находиться на улице, чтобы маску менять каждые 2 часа", - говорит Ольга Селюк, врач.

Интоксикацию эксперты советуют снимать фруктами и ягодами, сейчас сезон арбузов – это хороший антиоксидант, а также компрессами.

Если же все это не помогает, обращайтесь к врачам. Оперативная медицинская помощь предотвратит поражение дыхательных путей и даже нарушение сознания.

Ранее синоптики рассказали, сколько еще киевляне будут дышать грязным воздухом.

Как сообщалось, Украина лидирует в мире по количеству смертей от загрязнения воздуха. Ученые связывают этот факт с оставленной в наследство от СССР промышленностью.