Угрозы убийства Зеленского: все подробности скандала с Фединой и Зверобой (видео)

/ Фото: Сегодня

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Начало скандалу положил визит президента Владимира Зеленского в Золотое и его перепалка с добровольцами, после чего нардеп "Европейской солидарности" София Федина и волонтер Маруся Зверобой (Алена Биленька) во время стрима в соцсетях жестко прокомментировали общение главы государства с бойцами и обсудили возможные варианты его гибели на Донбассе. В итоге это все обернулось для девушек уголовным производством.

С чего все началось

В конце октября Владимир Зеленский поехал в Золотое, чтобы пообщаться с ветеранами-добровольцами, которые были против разведения войск. Глава государства попросил их убрать оружие. В итоге спокойный диалог перерос в перепалку, в которой Зеленский довольно резко обратился к одному из бойцов. Смотрите на видео, что там происходило (сама перепалка с 14:50).

После этого София Федина и Маруся Зверобой во время стрима в соцсетях жестко высказались о Зеленском и говорили, в частности о том, что президент может погибнуть на Донбассе. Речь шла, например, о разрыве гранаты или попадании Зеленского под обстрел.

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен. Ибо, как справедливо Маруся намекнула, там люди пережили страшные зверства и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством. Там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно. Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке (намек на Зеленского – Ред.) припрется на передовую", – сказала Федина.

Как отреагировали в Верховной Раде на угрозы Зеленскому

Президентскую политическую силу возмутило высказывание Федины и Зверобой.

"Это что, свобода слова или публичное мнение, когда звучат призывы к бунту к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства? Может, это действительно право на свою позицию, а может, это государственная измена. Мы считаем, что мы должны с этим разобраться … вместе с правоохранительными органами. Мы должны дать оценки таким призывам. Поэтому мы, как фракция, начали сбор подписей об обращении к правоохранительным органам, приемлемы ли для нас призывы к убийству, желания смерти любому гражданину Украины – президент это или обычный гражданин", – заявил один из депутатов "Слуги народа".

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента и депутатской этики рассмотреть высказывания Федины.

Последствия для Зверобой и Федины – обыски, подозрение

По обращению ряда народных депутатов Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство. Как пояснил генпрокурор Руслан Рябошапка, речь идет о фактовом деле. В ГБР же квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины) и передали проект подозрения в Генпрокуратуру.

"Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийства в отношении президента Украины действующему народному депутату и гражданке. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата", – заявили в ГБР.

Сама же София Федина в комментарии "Радио Свобода" резко прокомментировала готовящееся ей подозрение и обвинила власть в давлении.

"Моя реакция на это все – поздравляю! Мы живем теперь уже в реалиях режима Зеленского, когда давление на власть законно, преследование и пренебрежение к военным – законно, "антимайдан" – законно, зачистки дел майдановцев – законно, взяточничество – похвально, заказывать проституток – похвально, зато защищать свое государство и говорить правду, бороться за то, чтобы Украина была нормальной, – это, оказывается, теперь преступление", – сказала нардеп.

Сегодня, 28 ноября, в 6:30 утра начались обыски у Маруси Зверобой. Согласно видеотрансляции, которую опубликовала волонтер, следователь ГБР Игорь Ковиза совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецподразделением "Альфа" вручили ей разрешение на проведение обысков. Позже она рассказала журналистам, что у нее изъяли личное оружие (пистолет), блокнот и телефон.

Видео: Facebook Маруся Звіробій

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