Украденный или утерянный паспорт: как восстановить документ

В Украине продолжают использовать 1,5 млн аннулированных паспортов

Фото из открытых источников.

Украденный или утерянный паспорт: как восстановить документ Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e2e/464/5c5e2e464d164.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e2e/464/5c5e2e464d164.jpg 2019-03-25T07:19:00+02:00 Украина В Украине продолжают использовать 1,5 млн аннулированных паспортов

В настоящее время в Украине продолжают использовать больше миллиона аннулированных паспортов, которые не были изъяты Государственной миграционной службой. Если паспорт не был официально изъят, им вполне могут пользоваться мошенники, а учитывая то, что вот-вот в стране состоятся выборы – это только усугубляет ситуацию. Сайт "Сегодня" подготовил инструкцию, что делать на тот случай, если вы потеряли свой паспорт или он был украден, как восстановить документы и не позволить использовать их мошенникам.

Сколько аннулированных паспортов используется в Украине

По состоянию на октябрь 2018 г. в Украине использовалось 1,5 млн аннулированных паспортов, которые не были изъяты Госмиграционной службой, сообщает Opendatabot со ссылкой на данные ГМС и Министерства внутренних дел. Мы отправили запрос в МВД о количестве потерянных и украденных паспортах, но ответа так и не получили.

Паспорт могут признать недействительным по разным причинам. Самыми распространенными остаются: уничтожение паспорта, его потеря и смерть собственника. Также документ аннулируют, если он был испорчен, изъят, украден, либо же человек произвел обмен документов (например, заменил паспорт-книжечку на ID-карту). После того, как паспорт аннулируют, его забирает Государственная миграционная служба, но только в том случае, если может его найти и знает, где он. Понятное дело, что украденный паспорт ГМС ни найти, ни забрать не сможет.

В случае, если паспорт не был изъят, но был аннулирован, его фактически можно продолжать использовать. Два года назад на сайте МВД появился новый сервис, который помогает определить, числится ли ваш паспорт среди потерянных или украденных. В соответствующем поле на сайте нужно указать всего-навсего серию и номер паспорта. Если же речь идет об ID-картах, тогда графу "серия" заполнять не нужно, а вот в поле "номер" указываются те цифры, которые есть на вашем документе.

Сейчас из 1,5 млн аннулированных паспортов, которые продолжают использовать, около 1,3 млн составляют утерянные документы, 90 тыс. – украдены, 25,7 тыс. – паспорта умерших.

Где можно восстановить паспорт

Итак, если ваш паспорт аннулирован по разным причинам, но остается у вас на руках, обязательно сдайте документ в ГМС. В том случае, если документ был украден, следует обратиться в Национальную полицию и написать заявление о пропаже. После этого вам выдадут справку и выписку из Единого реестра досудебных расследований, которая подтвердит тот факт, что ваш паспорт был украден.

В том случае, если документ был утерян, писать заявление в полицию не нужно. В тот момент, когда вы подадите в ГМС заявление о восстановлении паспорта, предыдущий документ автоматически будет считаться недействительным.

Напомним, что сейчас в Украине есть паспорта в двух форматах: книжечка и ID-карта. Если у вас пропал паспорт-книжечка, тогда нужно обратиться в территориальное подразделение ГМС по месту прописки, либо же в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). В том случае, если пропала ID-карта, обратиться можно в любое подразделение ГМС или ЦПАУ, вне зависимости от места прописки.

Видеосюжет о том, как можно менять обычный паспорт на ID-карту

Какие нужны документы

Чтобы восстановить паспорт, в соответствующую службу нужно принести целый перечень различных документов:

заявление о потере или краже паспорта образца 1994 г.

выписка из Единого регистра досудебных расследований (в том случае, если паспорт был украден);

справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев);

решение суда об установлении личности (для лиц, личность которых не были установлена по результатам проведения процедуры установления личности)

документ, удостоверяющий личность законного представителя/уполномоченного лица и документ, подтверждающий полномочия лица в качестве законного представителя/уполномоченного лица;

документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;

документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт, но только при наличии таких документов (о месте проживания, рождении детей, изменении имени, браке или разрыве брака, а также справка о присвоении ИНН);

фотография размером 10х15 см.

Оригиналы документов, которые вы принесете для оформления нового паспорта, будут вам возвращены после того, как оформится заявление-анкета (кроме справки о регистрации и квитанции об оплате).

Сколько это стоит и сколько занимает времени

После того, как вы подадите заявление на восстановление документа, его должны рассмотреть в течении 20 рабочих дней, и в течении 10 рабочих дней в том случае, если было оформлено срочное восстановление паспорта. Новый паспорт вам выдадут уже в формате ID-карты, а не книжечки.

Что касается денег, то обычное оформление обойдется в 279 грн: 87 грн за административные услуги и еще 192 грн за бланк.

Если вы выбрали срочное оформление (в течении 10 дней), то заплатить придется 366 грн: 174 грн за административные услуги и 192 грн за бланк.

В том случае, если паспорт был испорчен или потерян, дополнительно нужно будет заплатить государственную пошлину в размере двух необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 грн на данный момент.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем, которые используют с крадеными паспортами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украденный или утерянный паспорт: как восстановить документ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.