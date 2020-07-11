"Украэрорух" прокомментировал пролет самолета РФ над оккупированным Донбассом

Чиновники напомнили, что воздух над Украиной закрыт для россиян

Российский пассажирский самолет, выполнявший рейс из Анапы в Санкт-Петербург, не пересекал воздушное пространство Украины.

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице государственного предприятия обслуживания воздушного движения в Украине ("Украэрорух").

"По данным систем "Украэроруха", пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины. Просьба не распространять информацию из недостоверных источников", – говорится в сообщении.

В заявлении также указано, что воздушное пространство Украины остается закрытым для российских самолетов.

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Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что лайнер компании "Уральские авиалинии", который совершал внутренний рейс, нарушил воздушное пространство Украины над Донбассом.

Стоит добавить, что в 2014 году в небе над Донбассом был сбит самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17. Лайнер уничтожила российская зенитно-ракетная установка "Бук".

Судебный процесс по этому делу начался 9 мая 2020 года в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом. Из-за всемирной пандемии коронавируса процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

Позже стало известно, что Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России, как виновницы катастрофы.

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