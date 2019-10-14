Украина 14 октября отмечает День защитника: что нужно знать

Украинский военный на учениях / Фото: Минобороны Украины

День защитника Украины – государственный праздник, который отмечается с 2014 года. В 2015 году Верховная рада приняла закон, по которому этот день является официальным выходным. Также в этот день, по указу президента, всем государственным учреждениям предлагается вывешивать государственный флаг.

14 октября изначально – большой религиозный праздник. Христиане православной церкви отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В основу праздника положено предание о явлении Богородицы Андрею Юродивому во время всенощного бдения во Влахернском храме. По легенде Дева Мария вошла в храм в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова, прошла к алтарю, сняла омофор (покрывало с головы) и распростерла его над молящимися прихожанами. Она молилась вместе со всеми, ходатайствуя о безопасности верующих. И вскоре после того, как видение исчезло, войска, угрожавшие Константинополю, отступили.

Так сложилось, что казацкое общество очень чтило Богородицу. Почитание Заступницы соответствовало реалиям их жизни, в которой приходилось покидать своих матерей и жен, а тем оставалось молиться за своих мужчин. Именно казаки смогли объединить религиозный праздник со светским, установив на день Покрова свои сборы. 1 октября (стоит делать поправку на старый стиль) казаки выбирали новых членов старшины.

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В 1999 году 14 октября было объявлено Днем Украинского казачества. Президент Леонид Кучма установил этот праздник, чтобы признать все то, что было сделано казачеством ради независимости Украины. Также этот день традиционно считался днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).

Выбор даты как Дня защитника Украины одобрил Украинский институт национальной памяти: "Тысячелетняя христианская традиция, история украинского казачества и освободительного движения является неотъемлемым наследием независимой Украины".

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14 октября 2014 года президент издал указ о назначении этого дня Днем защитника Украины. Тем же указом он отменил предыдущий, которым регламентировался День защитника Отечества 23 февраля.

Также в 2019 году появился еще один важный день – Украина 29 августа впервые отметила День памяти защитников Украины:

Напомним, в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей обеспечить безопасность проведения акций 14 октября, уважать конституционное право граждан на мирный протест, участников акций протеста – не поддаваться на провокации и не создавать картинку для российского телевидения.

При этом стражи порядкав День защитника Украины обещают действовать"строго и внимательно", чтобы праздник прошел мирно. Правоохранители подчеркивают, что готовы к любым провокациям и призывают участников массовых акций к бдительности.

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