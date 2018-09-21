Украина – 17 страна в рейтинге открытости госданных

В прошлом году Украина вошла в двадцатку стран по открытости публикации открытых правительственных данных, продолжив улучшать свой показатель. Набрав 47 баллов (по 100-бальной шкале), Украине заняла 17 место, разделив его с Аргентиной.

Рейтинг Open Data Barometer публикуется четвертый год подряд, распределяя страны по совокупности баллов трех показателей: стремление государства и граждан к открытости данных, собственно открытость данных в 15 различных областях государственной деятельности и влияние открытых данных на жизнь в стране.

В целом в списке указаны 30 стран, подписавших Международную хартию открытых данных.

Стоит отметить, что в то же время по динамике баллов с момента появления рейтинга в 2013 году у Украины было лишь 22 балла. Таким образом, она стала более открытой на 25 баллов.

Самый низкий балл у Украины – за влияние открытых данных (28), а самых высокий – за стремление к ним (60).

Россия незначительно обошла Украину, набрав 51 баллов и заняв 12 место.

В пятерку самых открытых стран, согласно Open Data Barometer, входят Канада и Великобритания (у них по 76 баллов), Австралия (75), а также Франция и Южная Корея (по 72).

Напомним, не так давно мы попытались разобраться, насколько достижения Украины в международных рейтингах реально влияют на экономику страну.

Также мы писали о том, что в прошлом году Украина набрала в рейтинге Open Data Barometer 44 балла.

Помимо того, в этом году Украина стала шестой среди стран по стоимости жизни.