Украина 90-х глазами "Сегодня": спецпроект ко Дню Независимости

Доллар по 5, таксофоны, видеопрокат, кожаные косухи с рынка и квас из бочки

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28 лет назад Украина стала независимой. Страна менялась. А вокруг менялся весь мир. Космополитизм размывал традиции, технологии готовились к рывку. А новости "Сегодня" все это освещали. Сейчас мы оцифровываем архивы. Давайте вспоминать, вместе! Как гривня меняла купонокарбованцы, а потом доллар долго был по пять и казалось, что вот она — стабильность. Как за модными шмотками мы ходили на стихийные рынки, а за новинками музыки и киноиндустрии — на "развалы".

Это пять! Конец 90-х некоторые вспоминают с ностальгией — курс был стабильным. Об инфляции и росте цен частенько забывают / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Хлеб насущный. 7.07.1997 Бессарабский рынок в Киеве отмечал 85-летие. Прилавки с колбаской, сальцом и зеленью освящал батюшка / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Але, прачечная? По городу еще звонили с улицы по жетонам / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинский дом. Каскада фонтанов здесь уже нет, но, может, скоро будет Офис президента / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Легендарная "Рулетка". Уже "живет" в селе под Киевом, на ее месте фонтаны с музыкой / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Баристы нашего времени. На втором этаже гастронома на Шулявке был кафетерий с кофе и горячими бутербродами. Изыск! / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

ЭВМ. В 1997 году на выставках хвастались вот такими "компами" / Фото: Александр Яремчук, Сегодня Реклама

Найдется все! В 1995 году на столичной Троещине стихийно возник рынок, куда ездила за "фирмой" вся страна / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

CD cлушай! "Развалы" с аудиовидеодисками были основным поставщиком трендов в музыке и кино. А еще был видеопрокат / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Культурный облик. Вместо привычных сейчас Muse и Depeche Mode, в 1999 году зрителей зазывали на шоу Павла Зиброва и "Тварина року" / Фото: Александр Яремчук, Сегодня В тренде Атамбаев арестован и получил обвинение в коррупции

Купон, гудбай! За миллион купонов давали всего 10 гривен / Фото: Сегодня

Гривня, наброски. Такой нашу валюту видел дизайнер Борис Максимов / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кобзарь и вождь. Ильича начали снимать с постаментов / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Новая жизнь. В 1998 году закончилось восстановление Михайловского Златоверхого монастыря, разрушенного большевиками / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Шанхай в Киеве. Так в 1995 году выглядел ныне один из самых густонаселенных районов столицы — Позняки / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Стритфуд. В середине 90-х на улицах появились хот-доги / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Жажда. Допотопные бочки с квасом в 90-х заменили на элегантные разливные грибочки. Народу нравилось / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

СВ-шоу. В 1997 году все рейтинги популярности бил Андрей Данилко в образе Верки Сердючки / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Автопром. Наши ЛуАЗ и "Запорожец" пытались следовать последним мировым трендам и обновили свой внешний вид / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве на День Независимости вместо парада пройдет Шествие достоинства. В мероприятии примут участие президент, руководство страны, военные.

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