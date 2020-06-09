Жара спадет примерно через неделю, а пока придется потерпеть

Украина продолжает изнывать от жары. В среду температура воздуха будет в среднем 30 градусов, а дожди следует ожидать только в западных областях. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 10 июня Украина будет одной из самых жарких стран в Европе.

"Завтра днем ожидается 28-33 градуса, местами до +35 градусов. Преимущественно без осадков. В западных областях завтра неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом. На западе ожидается свежее погода, 23-28 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве в среду будет сухо и жарко, 30-32 градуса.

По предварительным прогнозам, ослабления жары можно ждать 14-15 июня, добавила синоптик.

В тренде Украина будет чуть ли не самой жаркой в Европе: синоптик дала прогноз на 10 июня

Отметим, что май в этом году выдался аномальным, как, впрочем, и остальные месяцы. Были и заморозки, много дождей, мало солнца. Несмотря на это, аграрии прогнозируют хороший урожай. Читайте подробнее, как погода натворила бед с украинским урожаем.

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