Украина будет настаивать на экстрадиции боевиков группировки Вагнера – Офис президента

В ОП сообщили, что СБУ собрала достаточно доказательств в отношении задержанных

Украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур, – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств. Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны. Сейчас идут консультации с белорусской стороной", – говорится в сообщении на сайте президента

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Напомним, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россияна из ЧВК Вагнера по подозрению к приготовлению к массовым беспорядкам. В РФ. в свою очередь, заявили, что задержанные под Минском наемники ЧВК "Вагнер" якобы имели контракт с коммерческой фирмой, зарегистрированной в Беларуси. Об этом заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев, о чем сообщает посольство России в Беларуси.

Тем временем, секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанных боевиков ЧВК Вагнера подозревают в подготовке теракта.

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