"Украина будет одной из самых теплых в Европе": синоптик порадовала прогнозом погоды

В Украину идет почти летнее потепление – в среду температура воздуха повысится до +24. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, во вторник сухую погоду в Украину принесет антициклон.

"Во вторник, 28 апреля, в Украине будет теплее, в течение дня 14-18 градусов, на западе 15-20 градусов. Хотя ближайшая ночь еще побудет холодной, 2-8 градусов, а на севере и северо-востоке еще и возможны заморозки. Ветер юго-западный, 5-12 м/с. Завтра над Черным морем будет находиться антициклон, который своим влиянием и сухой погодой достигнет и Украины (карта 1). 28 апреля в большинстве областей существенные осадки маловероятны", – написала Диденко.

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В Киеве вторник будет умеренно теплым, до 17-18 градусов. Существенные осадки вряд ли ожидаются, ветер юго-западный, умеренный.

В среду, 29 апреля, в столице уже потеплеет до +22 градусов, а завершится апрель в Киеве грозовым дождем.

"Украина будет одной из самых теплых в Европе в среду, максимально до 20-24 градусов (карта 2)", – добавила синоптик.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях ураган в Закарпатской области снес крышу над реанимацией и роддомом. В результате стихии повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, сорваны крыши.

А тем временем столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

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