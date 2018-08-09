Украина действовала гибко и эффективно – эксперт о риске потерять Крым в 90-х

Сегодня, 14:14

"Мешковщина" реально грозила целостности государства, однако ее угрозу удалось устранить

Крым. Фото: flickr.coм/Alexxx Malev
Крым. Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Независимая Украина могла потерять Крым еще задолго до событий 2014 года, когда Россия оккупировала, а потом аннексировала полуостров, однако тогда Киев действовал гибко и эффективно.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

"В 1994 году был огромный риск потерять полуостров, так как существовала так называемая "мешковщина". Тогдашнее крымское руководство хотело увести Крым в Россию. Украинское правительство действовало гибко, очень оперативно и эффективно. Оно активно занималось проблемой интеграции Крыма в украинское государство. Кроме того, руководство Украины сняло внешнее напряжение вокруг полуострова за счет договоренностей с Россией. В договоре с соседним государством 1998 года была закреплена норма, что Крым – это Украина", – говорит Фесенко.

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Напомним, ситуация вокруг Крыма всегда была довольно сложной. Так, в 1991 г. в Крыму приняли декларацию о стремлении остаться в составе Украины. Но уже в 1992 году Крымская АССР была переименована местными властями в "Республику Крым", а позже было заявлено о "Республике Крым" как "демократическом государстве в составе Украины". Этот акт был признан Верховной Радой Украины противоречащим Конституции Украины, и позже был отменен уже и Верховным Советом Крыма.

Однако в 1994 году в Крыму избрали "президента" – пророссийского политика Юрия Мешкова. В этом же году парламент Крыма принял постановление "О восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым", которое возвращало в действие Конституцию Крыма в редакции от 6 мая 1992 года, согласно которой, в частности, "Республика Крым входит в государство Украина и определяет с ней свои отношения на основе Договора и соглашений", а также "самостоятельно вступает в отношения с другими государствами и организациями".

Но уже 17 марта 1995 г. президент Кучма подписал Закон Украины "Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым". Днем позже за этот Закон проголосовала Рада. Крым на законодательном уровне получил статус Автономной Республики в составе Украины, а должность "президента Крыма" была отменена.

Напомним, ранее эксперты рассказали об экономике времен Кучмы, росте экспорта и строительном буме.

Больше читайте в статье на сайте "Сегодня": "Эпоха Кучмы: рождение гривни, экономический рост и начало евроинтеграции".
Россия, Крым, Кучма, мешков, оккупация Крыма

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Источник:

"Сегодня"

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