Украина договорилась о безвизе с еще одной экзотической страной

13 ноября вступает в силу межправительственное соглашение об отмене визовых требований с Доминиканой

Фото: facebook.com/UkraineMFA

После заключения соглашения о безвизе с Эквадором, Украина договорилась открыть границы с еще одной экзотической страной. Так, межправительственное соглашение Украины с Содружеством Доминики об отмене визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 13 ноября. Соответствующую информацию в Twitter опубликовал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"13 ноября вступает в силу межправительственное соглашение об отмене визовых требований", – говорится в сообщении.

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Соглашением предусмотрены взаимные безвизовые путешествия с любой целью въезда сроком до 90 дней в течение 180 дней и бесплатные долгосрочные визы для пребывания свыше 90 дней.

Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

Также сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

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