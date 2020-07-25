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"Украина должна быть среди первых": Зеленский дал задание по закупке вакцин против COVID-19

25 июля, 16:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украина уже начала переговоры о заказе вакцины от коронавируса

Украина должна быть среди первых стран, которые смогут купить вакцину против коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании с членами правительства, сообщают в Офисе главы государства.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что среди лидеров по количеству выявленных новых больных – Львовская и Ровенская области, а также Киев.

"Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 000 населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую и Буковину через заполнение койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах – более 40%", – говорится на сайте.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19.

В свою очередь Зеленский уточнил, как продвигаются дела с переговорами относительно места в очереди на получение вакцины.

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"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - подчеркнул он.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что в США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса , и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.

Более детально о перспективах вакцинации от COVID-19 читайте в материале: Конец пандемии коронавируса : кто разрабатывает вакцину и когда ее ждать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вакцинация Украина Владимир Зеленский коронавирус

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