Украина должна дать жителям Крыма доступ к реальной информации, – Курт Волкер

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает важность украинского вещания на оккупированные территории. Об этом он, в частности, рассказал в интервью "Радіо Свобода".

Он подчеркнул, что жителям оккупированных территорий крайне необходим доступ "к реальной информации, чтобы иметь представление о том, что происходит".

"Это очень важно (вещание на оккупированные территории – ред.), поскольку, если вы живете в Донбассе или в Крыму, то не имеете доступа даже к этому "безумному", контролируемому олигархами украинскому медиа-пространству. Вы действительно получаете только российскую пропаганду. Так же у вас нет четкого понимания, как этот конфликт видят извне. Какова поддержка людей на этих оккупированных территориях. Какова поддержка по восстановлению суверенитета Украины – единодушная поддержка во всем мире", – отметил Волкер.

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Ранее сообщалось, что посольство США в Украине возмущено поездками российских чиновников в оккупированный Крым, которые не были согласованы с официальным Киевом, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Напомним, по мнению экспертов, пропаганда росСМИ является общим вызовом Украины, Молдовы и Румынии.

К слову, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в рамках первого этапа развития вещания на пограничных территориях заказал 154 радио частоты в FM-диапазоне для приграничных районов.

Напомним также, в мае, сразу после вступления в должности главы государства, Зеленский отменил два указа Порошенко по назначениям в Нацсовете по телевидению. Президент снял Артеменко с должности члена Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и инфоматизации. А также отменил два указа своего предшественника (Петра Порошенко): об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, и о назначении на освободившееся место Владимира Горковенко. Таким образом Артеменко снова вернулся в Нацсовет.

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