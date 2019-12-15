Украина экстрадировала в Азербайджан оппозиционного активиста

Киев выдал Эльвина Исаева в преддверии визита Владимира Зеленского к Ильхаму Алиеву в Баку

Эльвин Исаев. Фото: скриншот

После экстрадиции из Украины в Казахстанэкс-помощника советника главы совета директоров АО "Bank RBK" Айдоса Кусаинова Киев выслал оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева в Баку.

Как сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана, 12 декабря 39-летнего активиста депортировали за нарушение миграционного законодательства Украины.

А уже 14 декабря азербайджанский суд поместил его под стражу в следственный изолятор.

В Украину Исаев приехал из России, где он жил с 90-ых годов, а в 2001 году получил гражданство. Но в августе 2019 года его паспорт признали выданным незаконно, а самого активиста собирались депортировать в Азербайджан.

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Благодаря вмешательству Европейского суда по правам человека, Исаев вышел на свободу и 2,5 месяца назад переехал в Украину, чтобы, как писали СМИ, дальше отправиться в ЕС, предположительно Германию, и получить там политическое убежище.

В Украине он поселился у своих киевских знакомых, но 12 декабря внезапно исчез.

Не являясь проукраинским активистом, Эльвин Исаев ведет на YouTube видеоблог, в котором жестко критикует кавказских политических лидеров и, в частности, президента Азербайджана Ильхама Алиева, которого называет диктатором. За обновлениями на его канале следят чуть более 20 тыс. подписчиков.

Стоит отметить, что азербайджанского оппозиционера экстрадировали в преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского в Баку.

Напомним, в прошлом месяце Украина экстрадировала в Россию 36-летнего мужчину, которому в этой стране может грозить пожизненное лишение свободы.

Также мы писали об экстрадиции из Швейцарии гражданина Украины – бывшего совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуты, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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