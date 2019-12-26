Украина экстрадировала в Испанию криминального авторитета из России

Украинские правоохранители выдали Испании задержанного в апреле российского вора в законе Ботира Рахимова, известного в криминальном мире по прозвищу Батыр Бухарский.

Ранее в этом году он незаконно попал в Украину, утверждают в пресс-службе Нацполиции. Когда об этом узнали в Управлении стратегических расследований Нацполиции в Киевской области, то определили его местонахождение.

Сотрудники Национальной полиции и пограничники задержали криминального авторитета и поместили его в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, уведомив испанских коллег.

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24 декабря Батыра Бухарского экстрадировали, передав в руки испанских правоохранителей.

Ботир Рахимов – 48-летний уроженец Казахстана с российским гражданством. В Испании ему грозит до 17 лет лишения свободы за отмывание незаконно полученных денег через покупку недвижимости. В 2017 году Мадрид объявил его в международный розыск.

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В 1998 году Батыра Бухарского "короновал" в Москве другой вор в законе – ликвидированный в 2013 году Дед Хасан. Позже он был доверенным лицом еще одного вора в законе по прозвищу Япончик.

Как сообщалось, в июне Киевский апелляционный суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Напомним, в октябре прошлого года из Украины депортировали в Стамбул 41-летнего вора в законе, уроженца Грузии Джейрана Кинцурашвили, известного как Джейран Хонский.

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