Украина готова отразить наступление России, у которой более 400 танков на Донбассе – Наев

Россия не заинтересована в улучшении отношений ни с западным миром, ни с Украиной, заявил генерал

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина стала значительной сильней и теперь готова противостоять российской агрессии, а советское вооружение не идет в сравнение с новыми украинскими образцами. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

По его словам, Россия не заинтересована в улучшении отношений ни с западным миром, ни с Украиной

"Они надеются восстановить свое видение великой России, которое продвигают на Западе", – сказал Наев.

Также он отметил поддержку Западом Украины, которая противостоит российской агрессии на пороге Европы.

"Войска сильно изменились. Армия Украины теперь не только способна, но и готова отразить наступление русских боевиков, у которых более 400 танков. И это больше, чем, например, у Великобритании. Перед испытанием украинских противотанковых ракет "Стугна", украинские солдаты провели несколько выстрелов из старых советских ПТРК "Штурм" и "Фагот", чтобы продемонстрировать те трудности, с которыми приходилось иметь дело в начале войны. В свою очередь, новые "Стугны" точно уничтожили четыре цели из четырех", – гордо заявил генерал.

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В то же время говоря о санкциях против России он напомнил, как более чем полвека тому назад "умиротворение агрессора привело к Второй мировой войне. По словам Наева, даже не смотря на санкционное давление, Запад должен проснуться и увидеть угрозу со стороны России, которую он сравнил с международной ситуацией 1930-х годов.

Ранее Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.

В свою очередь российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр рассказывал недавно, что Путин готовится к мировой войне, среди врагов – Украина. По его словам, на будущих крупных военных учениях "Восток-2018" российское руководство хочет проверить, как армия справится с военными задачами серьезного масштаба.