Украина готовит безвиз с еще одной экзотической страной

Граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований, сообщает РБК-Украина.

Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда. Граждане Эквадора смогут находиться в Украине не более 90 дней в течение полугода.

Ранее сообщалось, что украинцы с 14 апреля могут путешествовать в Королевство Таиланд как туристы без виз.

Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

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