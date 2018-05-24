Украина готовится к открытию крупнейшего инфраструктурного объекта – Порошенко

Сегодня, 09:24

Бескидский тоннель еще больше приблизит Украину к Европейскому Союзу, отметил глава государства

Бескидский тоннель. Фото: dyvys.info
Бескидский тоннель. Фото: dyvys.info

Накануне открытия Бескидского тоннеля в Карпатах президент Петр Порошенко отметил, что это будет крупнейший инфраструктурный объект в Украине за последние десятилетия. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, этот тоннель еще больше приблизит Украину к Евросоюзу.

"К открытию двухколесного Бескидского железнодорожного тоннеля остаются считанные часы. Это не только крупнейший инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране на протяжении последних десятилетий. Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине. Ведь он – часть международного транспортного коридора, который идет по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и дальше на Восток. Здесь проходит до 40% наших транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", – заявил Порошенко.

Президент добавил, что Бескидский тоннель – это символ масштабного обновления страны и перехода к устойчивому развитию.

Бескидский тоннель. Его длинна составляет 1764,5 м, пропускная возможность увеличится до 100 пар поездов в сутки, скорость движения поездов возрастет до 60 км/ч. Гарантия эксплуатации тоннеля – 100 лет. Первые поезда поедут через тоннель уже в этом месяце.

Как заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгением Кравцовым, Бескидский тоннель в Европу откроют вовремя. Планируется, что тоннель будет открыт 25 мая.
Порошенко, евросоюз, объект, бескидский тоннель

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"Сегодня"

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