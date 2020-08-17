Украина готовится к приходу второй волны коронавируса: совещание у Зеленского

Коронавирус в Украине не сбавляет обороты, каждый день около 1500 новых зараженных. В связи с этим президент Владимир Зеленский призвал готовиться к возможной второй волне коронавируса и обратил внимание на способность больниц принимать инфицированных.

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Об этом он говорил на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

Участник совещания премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ситуация с пандемией ухудшается во всем мире, о чем свидетельствуют около 22 млн зараженных и почти 800 тысяч смертей. Украина тоже готовится к усилению эпидемии – правительство проверяет больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью.

Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса – свадьбы и религиозные обряды.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что новой волны коронавируса следует ожидать уже в октябре, когда в Украину придут сезонные заболевания на грипп и ОРВИ. А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

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