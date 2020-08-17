Українська
$ 27,35
32,31
  1. Последние новости Украины

Украина готовится к приходу второй волны коронавируса: совещание у Зеленского

17 августа, 14:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время резко увеличилось количество больных COVID-19

Коронавирус в Украине не сбавляет обороты, каждый день около 1500 новых зараженных. В связи с этим президент Владимир Зеленский призвал готовиться к возможной второй волне коронавируса и обратил внимание на способность больниц принимать инфицированных.

Реклама

Об этом он говорил на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

Участник совещания премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ситуация с пандемией ухудшается во всем мире, о чем свидетельствуют около 22 млн зараженных и почти 800 тысяч смертей. Украина тоже готовится к усилению эпидемии – правительство проверяет больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью.

Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса – свадьбы и религиозные обряды.

В тренде
Поездки в неисправных автобусах: как возместить ущерб за неудобства (видео)

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что новой волны коронавируса следует ожидать уже в октябре, когда в Украину придут сезонные заболевания на грипп и ОРВИ. А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Бердянска обнаружили
У Бердянска обнаружили "медузный остров" (видео)Украина
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Нападение Геруса на журналистов
Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)Политика
"Слуги народа" припугнули Лукашенко судьбой ЯнуковичаПолитика
Украинцы, которых задерживали в Беларуси, вернулись на Родину – Кулеба
Украинцы, которых задерживали в Беларуси, вернулись на Родину – КулебаУкраина
Карантин в Украине: какие области попали в список
Карантин в Украине: какие области попали в список "красных"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять