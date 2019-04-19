Украина готовится ко второму туру выборов, а Россия ввела новые торговые ограничения: итоги недели

Потребительские настроения украинцев ухудшились, весь мир потряс пожар в Нотр-Даме

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Общество

Достиг 92% средний показатель присутствия украинского языка в эфире отечественных телеканалов, об этом сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

18 апреля правоохранители перешли на усиленный режим несения службы накануне второго тура выборов президента Украины. Всего к обеспечению правопорядка привлекают 72,4 тыс. полицейских.

10% опрошенных украинцев считают , что должность президента не нужна или президент должен иметь только символические полномочия, из них 3% убеждены, что президентский пост не нужен вообще. Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 9-14 апреля, 37% считают, что президент должен быть главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах. 41% считают, что президент должен нести ответственность за безопасность и международные отношения, а другими вопросами должен заниматься премьер-министр.

Обслужил 638,1 тыс. пассажиров в январе-марте, что на 44,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского. При этом количество рейсов составило 6669 на прилет/вылет, что на 21,3% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 5624, внутренних – 1045.

С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт – биометрический или небиометрический.

Увеличился почти в два раза за 2018 год фонд защиты потерпевших Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) – до 1,204 млрд грн. Ежемесячное отчисление страховых компании-членов МТСБУ в фонд в 2018 году увеличилось на 48,1% – до 32,914 млн грн.

Выделил 226,648 млн грн Кабинет министров на мероприятия по повышению безопасности детей на дорогах в 2019-2020 гг.

901,1 га земель добавлено к территории Национального природного парка "Днестровский каньон", включая 785,7 га земель государственной и коммунальной собственности, подлежащих изъятию y землепользователей, а также 115,4 га – без изъятия у землепользователей. Соответствующий указ подписал Президент Украины.

Компания Uber собирается запустить в Киеве сервис Uber Shuttle, который позволит заказать поездку на микроавтобусе с гарантированной посадкой и по доступной цене. Сервис представляет собой "маршрутку для избранных", которая будет курсировать по популярным маршрутам.

Не менее 20 новых наименований военной техники получат на вооружение в 2019 году Вооруженные силы, в том числе ракетные комплексы "Нептун" и "Вильха", "Вильха М". Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

Почти 50 тыс. военнослужащих находятся на сегодняшний день на передовой в зоне проведения операции объединенных сил – сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

200 млн грн Кабинет министров направил на разработку проектной документации нового аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области.

48% украинцев рассчитывают на улучшение ситуации в стране после президентских выборов – таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" по итогам второй недели апреля. 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 10% – ожидают ухудшения. Относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей юга и востока страны, более младших опрошенных.

Снизился на 1,7 пункта до 65,3 по 200-балльной шкале Индекс потребительских настроений в марте 2019 года по сравнению с февралем – таковы данные исследования Info Sapiens. Среднее значение индекса потребительских настроений в первом квартале 2019 года превышает среднее значение за четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год.

Аэропорт "Борисполь" начал тестирование первой очереди многоуровневого паркинга возле терминала "D". Ранее сообщалось о планах аэропорта ввести дифференцированную плату за парковку на новом паркинге. Планировалось, что первый час парковки может стоить 1,5 евро, следующие – дешевле.

Умерли 60 человек с начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в Минздраве, отмечая, что за неделю с 8 по 14 апреля зарегистрирована одна смерть в результате гриппа. Всего за прошедшую неделю заболели почти 126 тысяч человек. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

Будут сдавать 355 тыс. человек внешнее независимое оценивание в этом году, основная сессия которого состоится 21 мая – 13 июня.

Экономика

Увеличила на 144,43 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". С 4 по 13 апреля запасы в хранилищах возросли на 1,7% – до 8 млрд 889,79 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 13 апреля 2018 года на 18,7%, 13 апреля 2017 года – на 7%.

Составил 10,88 млрд грн объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 апреля, что на 22% ниже показателя на 1 марта. С начала года объем ресурсов фонда сократился на 24%. Поступления от регулярного сбора за три месяца составили 893 млн грн, а в реестре фонда насчитывается 77 банков-участников. В настоящее время фонд продолжает ликвидацию 87 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял решение, которым установил нарушающей нормы действующего законодательства процедуру вывода ПриватБанка с рынка с участием государства. Минфин и НБУ уже пообещали обжаловать это решение.

56,5 млн долларов купил Национальный банк в период с 8 по 12 апреля на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее – 118,4 млн долл.

Замедлится до 2,5% в 2019 году с 3,3% в 2018 году рост реального ВВП Украины на фоне снижения темпов роста зарплат и внешнего спроса, эффекта базы сравнения, обусловленного высоким урожаем 2018 года, и снижения роста инвестиций, поскольку бизнес откладывает некоторые решения в ожидании результатов выборов в стране, прогнозирует рейтинговое агентство S&P.

Ослабнет до 28,6 грн за доллар к концу текущего года гривня, к концу следующего – до 29,5 грн, к концу 2022 года – до 30,5 грн, прогнозирует рейтинговое агентство S&P.

Сократилось на 2% в январе-марте производство молока в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,9 млн тонн. Согласно информации Государственной службы статистики, за три месяца также произведено 828,7 тыс. тонн мяса (в живом весе), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производство яиц увеличилось на 7% – до 3 млрд 759,1 млн шт.

Увеличил переработку нефтяного сырья на 6% в январе-марте Шебелинский газоперерабатывающий завод по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 122,8 тыс. тонн. Завод за три месяца увеличил производство бензина на 53% – до 40,4 тыс. тонн, мазута – на 31,5% – до 9,6 тыс. тонн, но снизил дизтоплива – на 20,3% – до 18,4 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ за первый квартал текущего года составила 49,1% против 46,3% в январе-марте-2018.

На 3% меньше по состоянию на 1 апреля в годовом выражении составило поголовье крупного рогатого – 3,66 млн голов, сообщила Государственная служба статистики. При этом поголовье свиней увеличилось на 0,8% – до 6 млн 168 тыс., овец и коз – сократилось на 2,7%, до 1 млн 474,3 тыс. Поголовье птицы увеличилось на 3,7%, составив 204 млн 798 тыс. голов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Даниэль", начавшуюся в апреле 2014 года. В связи с завершением ликвидации банка завершаются и выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.

107 млн грн налога уже заплатили владельцы недвижимости. По данным ГФС, в текущем году физическим лицам – владельцам объектов недвижимости сформировано около 377 тыс. налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 23 тыс. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. К оплате определено налога на общую сумму 397 млн грн, что больше аналогичного периода прошлого года на 134 млн грн.

Увеличилось на 4,5% негативное сальдо внешней торговли товарами в январе-феврале по сравнению с январем-февралем 2018 года – до 760 млн долларов, сообщила Государственная служба статистики. При этом экспорт товаров вырос на 7,9% – до 7,96 млрд долларов, а импорт – на 7,6%, до 8,715 млрд долларов.

Экспортировала 304,6 тыс. тонн сахара Украина по итогам семи месяцев 2018/2019 маркетингового года (МГ, сентябрь-август), что на 10% меньше, чем за аналогичной период предыдущего сезона, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Экспорт сахара в марте составил 30,2 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в феврале текущего года. Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (17%) и Таджикистан (14%). Производство сахара в 2018/2019 МГ уменьшилось на 15% – до 1,82 млн тонн.

86,2% всех рейсов из украинских аэропортов украинские авиакомпании марте совершили в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания, что соответствует улучшению показателя на 9,1 процентных пунктов по сравнению с январем (77,1%), сообщила Государственная авиационная служба. В марте украинские авиакомпании осуществили 3701 рейс.

Выросла до 87,1% в марте пунктуальность иностранных авиакомпаний при полетах из украинских аэропортов (с 75,1% в январе текущего года), сообщила Госавиаслужба. Общее количество выполненных ими рейсов составило 2677.

Увеличил на 25% за последнюю неделю российский газовый монополист "Газпром" суточные объемы транспортировки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему – до 300 млн куб. м. Причина – ремонт трубопровода "Ямал-Европа", проходящего через Беларусь.

Составил 3,4% рост производства сельскохозяйственной продукции в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики. Сельскохозяйственные предприятия при этом увеличили производство на 7,7%, а хозяйства населения – сократили на 1,5%.

Увеличили на 23,6% предприятия и организации Украины в 2018 году прибыль от обычной деятельности до налогообложения – до 353 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. В прошлом году предприятия страны, которые сработали рентабельно, получили 579,96 млрд грн прибыли, что на 4,1% больше, чем в 2017 году. В то же время 22,9% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки за год сократились на 16,4% по сравнению с 2017 годом – до 227 млрд грн.

Составил 4 млрд 32 млн грн или около 150 млн долларов объем аграрных расписок с начала 2019 года, сообщил замглавы аграрного комитета Верховной Рады Александр Бакуменко. С начала внедрения этого инструмента в 2015 году было оформлено 1324. аграрных расписок на сумму около 8,7 млрд грн. А с начала 2019 года оформлены 473 аграрные расписки.

Международная финансовая корпорация (IFC) готова войти в капитал государственного Укргазбанка до конца этого года. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова

Мир

С 1 июня Россия ввела новые запреты на экспорт товаров в Украину и импорт из нашей страны. В частности, постановлением правительства РФ определен перечень товаров, которые можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В перечень товаров попали: нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы. Под запрет на ввоз в РФ из Украины подпали бумага и картон, мешки, пакеты и другая упаковочная тара. Кроме того, под запрет на ввоз подпали товары легкой промышленности: обувь, костюмы, платья, юбки, брюки, майки, фуфайки, свитеры, колготки, чулки, гольфы, носки и другие изделия. Запрещается и импорт ряд видов трубной продукции, стальной проволоки и канатов.

Выросли на 1,6% розничные продажи в США в марте по сравнению с февралем, рекордными темпами с сентября 2017 года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 1%. В феврале розничные продажи сократились на 0,2%. Мартовские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" – показатель, используемый для расчета ВВП США) поднялись на 1% вместо ожидавшегося роста на 0,4%. В предыдущем месяце этот показатель снизился на 0,3%.

Уменьшилось на 5 тысяч количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе – до 192 тыс. Показатель обновил минимум с сентября 1969 года, что свидетельствует об активном росте американского рынка труда. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 9 тыс. с ранее объявленных 196 тыс., до 205 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели – менее волатильный показатель – сократилось до 201,25 тыс. с 207,25 тыс.

Намерен потратить 4 млрд долларов Вашингтон до 2024 года на закупку десяти беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных подводных лодок. Сообщается, что корабли-роботы нужны для обнаружения угроз и атак.

Швейцария нарастила экспорт часов в марте на 4,4%, рекордными темпами с октября прошлого года. Поставки часов за рубеж в прошлом месяце составили 1,742 млрд швейцарских франков (1,72 млрд долларов). Поставки выросли на все основные рынки сбыта: в Гонконг – повысились на 2,5%, до 236,2 млн франков, в США – на 5,9%, до 187,4 млн франков, в Китай – на 17,3%, до 141,5 млн франков, в Японию – на 21,8%, до 137,1 млн франков. Экспорт в Великобританию взлетел на 76,4%, до 134,7 млн франков.

Совет ЕС объявил, что утвердил европейскую газовую директиву которая в перспективе охватывает и газопровод Nord Stream 2. Документ поддержали 27 из 28 стран ЕС. Представитель Болгарии воздержался. "Это конец эры монополии на европейском газовом рынке – монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана", – подчеркнул, представляя законопроект, председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек. Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

13 апреля совершил свой первый успешный полет самый большой в мире американский самолет Stratolaunch. Этот двухфюзеляжный самолет авиационно-космической системы "воздушного старта", предназначен для запуска на орбиту многоразовых ракет.

Совет Европейского Союза принял новую директиву о защите авторского права в интернете. Европарламент одобрил эту директиву еще 26 марта 2019 года. Новые правила обяжут такие онлайн-платформы, как YouTube, Facebook и Google News, заключать лицензионные соглашения с правообладателями: музыкантами, журналистами, авторами и новостными издателями, чтобы получить возможность использовать их работы. Директива обязывает интернет-платформы следить за тем, не публикуют ли их пользователи контент, на который распространяется авторское право. После одобрения Советом ЕС и публикации в "Официальном журнале" Евросоюза закон вступит в силу, и у государств-членов будет два года для его реализации.

Прокуратура германского города Брауншвейг предъявила обвинения в мошенничестве и нарушении антимонопольного законодательства бывшему главному исполнительному директору автопроизводителя Volkswagen Мартину Винтеркорну. Обвинения связаны с манипулированием данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями ("дизельгейт"). Помимо М. Винтеркорна, обвинения предъявлены еще 4 лицам.

Горел около 12 часов Собор Парижской Богоматери. В результате пожара обрушились его шпиль и крыша. Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного разрушения. Большинство художественных произведений и реликвий внутри собора не пострадали. Следствие пока не обнаружило следов умышленного поджога.

44,4 млн долларов решил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" Международный арбитражный суд (Женева). Это компенсация за экспроприацию имущества компании в Крыму.

В России приняли закон о "суверенном интернете" будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой – обеспечение "надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия".

51% россиян сейчас позитивно относятся к Иосифу Сталину, что является максимальным показателем за последние 20 лет. Таковы данные опроса "Левада-центра". При этом у 4% россиян образ "вождя" вызывает чувство восхищения, у 41% – уважения, а еще у 6% опрошенных – чувство симпатии. Безразличие к Сталину высказали 26% участников опроса. Ненавидят и до сих пор боятся "вождя всех народов" 8% респондентов. Число россиян, считающих оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху, превысило количество тех, кто убежден, что понесенным жертвам нет оправдания (46% против 45%).

Может возрасти на 1,3% мировое потребление стали в 2019 году – до 1,735 млрд тонн, в 2020-м – на 1%, до 1 млрд 751,6 млн тонн, прогнозирует Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel). При этом она отмечает, что в 2018 году потребление стали в мире возросло на 4,9% по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд 712,1 млн тонн.

Увеличилось на 11 тыс. человек в первом квартале 2019 года число иностранцев с действительными видами на жительство в Польше. Больше всего прибавилось граждан Украины – увеличение на 7,6 тыс., до 186,5 тыс. человек, Беларуси – на 1,3 тыс., до 21,5 тыс. человек, Грузии – на 0,5 тыс., до 3,4 тыс. человек, Индии – на 0,3 тыс., до 9,1 тыс. человек, а также Непала – на 0,2 тыс., до 1,8 тыс. человек.

Выросли на 1,4% в годовом выражении потребительские цены в еврозоне в марте, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Относительно февраля цены увеличились на 1%. Оба показателя совпали с предварительными данными и с прогнозами рынка.

Снизились на 3,6% в марте в годовом выражении, до 1,77 млн машин, продажи автомобилей в Европе – 27 стран ЕС (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария. Этот показатель падает седьмой месяц подряд, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). По итогам первого квартала падение составило 3,2%, до 4,146 млн машин.

Снизился по итогам четвертого месяца подряд объем японского экспорта в марте на фоне уменьшения поставок в азиатские страны, при этом импорт увеличился в связи с подъемом цен на нефть. В результате профицит торгового баланса страны в марте сократился на 33% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 528,5 млрд иен (4,71 млрд долларов), а по итогам финансового года, завершившегося в марте, был зафиксирован дефицит в размере 1,59 трлн иен – первый за три года.

Увеличилось на 300% в годовом выражении число заболевших корью в мире за первые три месяца 2019 года, сообщила ВОЗ. В настоящее время вспышки заболевания наблюдаются не менее чем в 10 странах, в том числе в Грузии, Казахстане и Украине. В 2017 году по всему миру от этой болезни умерло 110 тысяч человек, большинство из них дети младше пяти лет. В последние годы заболеваемость корью выросла из-за боязни прививок, и, соответственно, низкого охвата населения вакцинацией.

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