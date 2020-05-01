Украина готовится смягчить карантин

Несмотря на растущее число зараженных коронавирусом, Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с представителями Кабмина и главных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19. Совещание состоялось под председательством Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в частности в Украине должны открыться продовольственные рынки, однако для них установлены четкие правила работы. Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увеличивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.

"Майские праздники – последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей. Национальная полиция сообщила, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это", – говорится в сообщении.

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Кроме того, все больше украинцев устанавливают приложение "Дій вдома", которое помогает проходить самоизоляцию. Как сообщил глава пограничной службы Сергей Дейнеко, из более чем семи тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за минувшие сутки, 65% установили это приложение. Несколькими днями ранее таких было 50%.

"Мы видим, что украинцы становятся сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружения. В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет Украинский комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина", – прокомментировал Зеленский.

Напомним, ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. В первую очередь, если в течение десяти дней подряд соотношение новых случаев COVID-19 среди всех протестированных не изменится или ежедневное отклонение удержится на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

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