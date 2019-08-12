Украина и Британия создали "чернобыльскую" водку: подробности

Несмотря на то, что из 30-километровой Чернобыльской зоны запрещено вывозить собранные ягоды и фрукты, ученые из Украины и Великобритании создали необычный алкогольный напиток – водку "ATOMIK", при изготовлении которой использовались компоненты с запретной территории.
Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), на данный момент изготовлена лишь одна бутылка напитка, но к концу года их планируется создать до 500 штук. Основными покупателями должны стать туристы в Чернобыле.
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В частности, для водки использовались дистиллированный спирт и минеральная вода их скважин, расположенных в Чернобыльской зоне. Ее химический состав схож с грунтовыми водами региона Шампань во Франции, отметили в ГАЗО
Водка является радиоактивно безопасным продуктом – опасных радионуклидов в ней нет.
Вместе с этим ученые представили доклад на тему миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в выращенные на ней сельскохозяйственные культуры. В образцах зерна они обнаружили лишь незначительное превышение допустимой концентрации стронция-90 (20 Бк/кг).
Но при этом в самом напитке удалось обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14, концентрация которого была не выше, чем в любом другом алкогольном напитке.
Данный проект имеет и важную социальную составляющие: британские коллеги ГАЗО из Университета Портсмута хотят наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.
Напомним, ранее стало известно о планах украинских властей запустить речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж в Чернобыльской зоне.
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