Украина и четыре страны согласовали с Ираном ход расследования катастрофы самолета МАУ

Условия базируются на пяти ключевых принципах, которыми группа будет руководствоваться в дальнейших контактах с властями Ирана

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" согласовала рамочные условия для сотрудничества с Ираном. Об этом сообщил украинский МИД.

"Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии", — отмечается на сайте ведомства.

Рамочные условия базируются на пяти ключевых принципах, которыми группа будет руководствоваться в дальнейших контактах с властями Ирана. Первый пункт, в частности, оговаривает "полный и беспрепятственный доступ всем официальным представителям членов международной группы в Иран для осуществления консульских действий". Кроме того, одно из условий — "достойный и открытый процесс идентификации тел погибших в соответствии с международными стандартами, а также репатриация тел в соответствии с пожеланиями родственников".

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Среди условий и "тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, в котором могут принимать участие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе, в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации", а также "признание Ираном своей полной ответственности за катастрофу и своих обязательств перед родственниками погибших и другими сторонами, включая выплаты компенсаций".

Пятый пункт касается "привлечения к ответственности виновных в катастрофе после проведения независимого уголовного расследования и дальнейших прозрачных и беспристрастных судебных процедур в соответствии с международными стандартами". "Мы отмечаем осуществленные Ираном шаги по расследованию и призываем к дальнейшему сотрудничеству", — говорится в сообщении МИД Украины.

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Ранее стало известно, когда тела погибших в катастрофе самолета МАУ передадут в Украину.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого над Тегераном 8 января.

Напомним, 13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана. "Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", – отмечает Елисейский дворец.

15 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили самые чувствительные для украинцев вопросы: сбитый самолет МАУ, транзит газа и оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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