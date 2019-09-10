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Украина и Молдова договорились о взаимных поездках граждан по ID-картам

10 сентября, 11:46

Киев и Кишинев согласовали текст Соглашения о введении поездок граждан Украины и Республики Молдова по ID-картам

Николае Попеску и Вадим Пристайко. Фото: mfa.gov.ua

Николае Попеску и Вадим Пристайко. Фото: mfa.gov.ua

Украина и Молдова согласовали проект Соглашения о поездках граждан двух стран по ID-картам, данный документ будет передан молдавской стороне в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины по итогам переговоров глав МИД Украины и Молдовы Вадима Пристайко и Николае Попеску в Киеве.

"Стороны также предметно обсудили пути решения вопросов, связанных с функционированием Днестровского комплексного гидроузла, демаркацией общей границы и объектами собственности сторон. Договорились также продолжить работу по расширению количества пунктов пропуска с общим контролем на украинском-молдавской границе", – говорится в сообщении.

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Украинская сторона также подтвердила готовность активно содействовать Молдове в процессе Приднестровского урегулирования на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности государства.

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Напомним, в июле Киев посетила глава молдавского правительства Майя Санду. На нашем сайте вы можете узнать, как прошла ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

А перед этим Санду дала "Сегодня" интервью, в котором поделилась планами на своей должности, а также рассказала, по какому пути планирует вести Молдову. Подробнее об этом в видеосюжете:

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Молдова id-карта Украина

Источник: Сегодня

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