Украина и Молдова договорились о взаимных поездках граждан по ID-картам

Киев и Кишинев согласовали текст Соглашения о введении поездок граждан Украины и Республики Молдова по ID-картам

Николае Попеску и Вадим Пристайко. Фото: mfa.gov.ua

Украина и Молдова согласовали проект Соглашения о поездках граждан двух стран по ID-картам, данный документ будет передан молдавской стороне в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины по итогам переговоров глав МИД Украины и Молдовы Вадима Пристайко и Николае Попеску в Киеве.

"Стороны также предметно обсудили пути решения вопросов, связанных с функционированием Днестровского комплексного гидроузла, демаркацией общей границы и объектами собственности сторон. Договорились также продолжить работу по расширению количества пунктов пропуска с общим контролем на украинском-молдавской границе", – говорится в сообщении.

Реклама

Украинская сторона также подтвердила готовность активно содействовать Молдове в процессе Приднестровского урегулирования на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности государства.

Напомним, в июле Киев посетила глава молдавского правительства Майя Санду. На нашем сайте вы можете узнать, как прошла ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

А перед этим Санду дала "Сегодня" интервью, в котором поделилась планами на своей должности, а также рассказала, по какому пути планирует вести Молдову. Подробнее об этом в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама