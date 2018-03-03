Украина и Молдова назвали "Северный поток-2" фактором дестабилизации

Строительство второй очереди российского газопровода "Северный поток" вызывает обеспокоенность в Киеве и Кишиневе, о чем заявили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и глава парламента Молдовы Андриан Канду.

Они подписали открытое письмо главам парламентов относительно газопровода "Северный поток-2" как фактора дестабилизации, сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента.

"В этом письме дана оценка "Северному потоку-2" как фактору дестабилизации, подчеркнуты попытки со стороны руководства РФ повлиять на европейские государства, ослабить наши государства", – отметил Парубий на встрече с Канду в Кишиневе в пятницу, 2 марта.

По словам председателя Верховной Рады, 10-11 марта письмо будет подписано и спикерами парламентов Литвы и Польши, ведь на последней парламентской ассамблее "Украина – Польша – Литва" обсуждалась идея подготовки совместного письма, касающегося разрушающей роли проекта "Северный поток-2".

"Это тот случай, когда мы можем говорить в один голос", – отметил он.

А ответ спикер парламента Молдовы подчеркнул, что будут поддержаны все предложенные инициативы. Канду также поддержал идею коллективного голоса относительно угроз безопасности.

"Уверен, что нас услышат и в Европе, и за океаном, и нам удастся реализовать то, что мы хотим достичь", – сказал он.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.