Украина и НАТО активизируют сотрудничество по военной реформе – Кулеба

Кулеба в штаб-квартире НАТО. Фото: kmu.gov.ua

Украина и НАТО договорились активизировать деятельность Совместной рабочей группы по вопросам военной реформы. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства по итогам визита вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе.

Как сообщается, Кулеба обсудил в штаб-квартире НАТО дальнейшие пути сотрудничества с Альянсом в ходе встреч с заместителем генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Бетинной Каденбах, помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой и специальным представителем генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон.

Встречи состоялись в рамках двухдневного рабочего визита вице-премьера в Брюссель.

Для интенсификации практического взаимодействия в сфере реформирования структур сектора безопасности и обороны была достигнута договоренность активизировать деятельность Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы.

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"Стороны проявили взаимный интерес к усилению взаимодействия Украина-НАТО в контексте противодействия гибридным угрозам и вызовам и обменялись мнениями о возможных совместных действиях, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

В контексте обновленной политики Альянса по взаимодействию с партнерами стороны обсудили приоритеты и совместные мероприятия в рамках предложенного НАТО принципа "одна страна – один план".

Вице-премьер проинформировал Альянс о готовности Украины увеличить свой вклад в проведение операций под руководством НАТО и сообщил о разработке проекта новой Стратегии национальной безопасности Украины. Украина намерена представить этот документ союзникам с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений.

Во время встреч стороны также договорились о продолжении практики совместной военной подготовки, включая стажировку военнослужащих ВМС ВСУ на кораблях ВМС государств-членов НАТО.

Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

"Президент (Украины) Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помочь Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого", – сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

Зеленский также заявил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

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