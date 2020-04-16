Украина и Россия начали обмен пленными на Донбассе (фото)

Украина и поддерживаемые Россией боевики начали процесс обмена пленными на Донбассе. Украинская сторона вернет людей, находящихся в тюрьмах т.н. "Л/ДНР". Об этом заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

Отметим, что обмен пленными – это одно из условий договоренности "Нормандской четверки" на саммите в Париже в декабре прошлого года.

"В районе пропускного пункта "Майорск" началась процедура обмена между Киевом и Донецком. Подготовка к обмену обсуждалась в рамках Контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию", – сказал он.

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Как сообщают информресурсы боевиков, на месте обмена присутствуют также наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

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Стоит отметить, что сейчас проходит обмен между Киевом и Донецком и не исключен сегодня еще один обмен, но уже с Луганском.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау сообщала, что гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы согласовала детали взаимного освобождения и обмена пленными. Отметим, недавно т.н. "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова говорила, что согласовали проведение обмена пленными по формуле 8 на 10. Также в "ДНР" и "ЛНР" назвали имена украинских пленных, которых готовы отдать.

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В феврале президент Владимир Зеленский говорил, что в плену боевиков на Донбассе остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ. В марте Украина передала список более 200 лиц для обмена пленными. Глава государства с сожалением отмечал, что в рамках обмена должны быть и тела погибших украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными весна 2020

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