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Украина и Турция готовят важное решение для водителей

22 сентября, 12:47

Аваков надеется, что соглашение о взаимопризнании прав будет подписано в ближайшее время

Встреча двух делегаций

Встреча двух делегаций / Фото: Нацполиция

Министры внутренних дел Украины и Турции Арсен Аваков и Сулейман Сойлу договорились о взаимопризнании водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Надеюсь, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил ряд постановлений, связанных с выдачей водительских прав, подготовкой водителей и аккредитацией автошкол.

Отмечают, что введут новшества в течение полугода. Главными нововведениями являются следующие:

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- Сдачу экзаменов по правилам дорожного движения (ПДР) и навыках управления транспортом будут фиксировать на видео.

- Сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический – в другом станет невозможно.

- Срок действия свидетельства об окончании автошколы сократится до двух лет.

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- Без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность, получить или обменять водительское удостоверение станет невозможно.

Эти нововведения призваны усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей.

Напомним, мы сообщали, что осенью Кабмин предложил разрешить водителям при управлении транспортным средством не иметь при себе удостоверение и страховой полис . В то же время, иностранные граждане и водители военных транспортных средств по-прежнему обязаны будут иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.

Такжеинициатива Кабмина и общественности "Вместе против коррупции" представила новую модель сдачи экзаменов.

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Турция Аваков Украина водительские права

Источник: Сегодня

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