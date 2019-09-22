Украина и Турция готовят важное решение для водителей

Министры внутренних дел Украины и Турции Арсен Аваков и Сулейман Сойлу договорились о взаимопризнании водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Надеюсь, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Аваков.
Ранее сообщалось, что Кабмин изменил ряд постановлений, связанных с выдачей водительских прав, подготовкой водителей и аккредитацией автошкол.
Отмечают, что введут новшества в течение полугода. Главными нововведениями являются следующие:
- Сдачу экзаменов по правилам дорожного движения (ПДР) и навыках управления транспортом будут фиксировать на видео.
- Сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический – в другом станет невозможно.
- Срок действия свидетельства об окончании автошколы сократится до двух лет.
- Без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность, получить или обменять водительское удостоверение станет невозможно.
Эти нововведения призваны усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей.
Напомним, мы сообщали, что осенью Кабмин предложил разрешить водителям при управлении транспортным средством не иметь при себе удостоверение и страховой полис . В то же время, иностранные граждане и водители военных транспортных средств по-прежнему обязаны будут иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.
Такжеинициатива Кабмина и общественности "Вместе против коррупции" представила новую модель сдачи экзаменов.
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