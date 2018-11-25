Украина инкогнита: как добраться в село, где производят уникальную керамику черного цвета

Ее изготовляют в селе Гаваретчина уже полтысячи лет

Автобус два раза в неделю, до ближайшего магазина – пять километров. Но это не мешает селу Гаваретчина во Львовской области принимать у себя туристов со всего мира. Едут они туда, чтобы посмотреть, как выжигают уникальную керамику природного черного цвета. Этой технологии уже около 500 лет.

Далеко за лесом спряталась небольшая улочка, которой и является село Гаваретчина. Живет здесь меньше сотни людей. Село давно бы опустело, если бы не гончары, которые изготовляют в нем керамику уже полтысячи лет.

Уникальность ее состоит в естественном черном цвете. Такими изделие становятся благодаря особой технологии обжига.

Двенадцать часов керамику нагревают в печи до температуры около тысячи градусов. Используют только идеально высушенные дрова, которые присыпают землей. Керамика обдается дымом и благодаря этому приобретает особый цвет.

Из глины делают посуду, вазы и сувениры. Материал добывают в местных лесах. Химию или лаки не применяют. Даже блеск у керамики – природный, поскольку натирают ее камнем.