Украина инкогнита: как выглядит самый старый жилой дом

В самом старом жилом доме, который имеет 258-летнюю историю, обитает уже шестое поколение одной семьи. Дом находится на Подоле, однако найти его непросто – здание зажато между более новыми высокими сооружениями.

Возвели его в середине 18-го века. За это время несколько раз перестраивали. Нынешний владелец дома-долгожителя – Константин Малеев является киевлянином еще с деда прадеда.

"С 1891 года моя семья живет в этом доме", – рассказал Малеев, предки которого были кондитерами, пекли пряники и продавали их на Контрактовой площади.

Еще сто лет назад в комнате, где в настоящее время находится кабинет хозяина, все шипело и дымилось.

В первой половине 20-го века дом пережил и расцвет – в период НЭПа, и упадок – во время Голодомора. Собственник дома утверждает, что его прабабушка спасла от голодной смерти полсотни человек.

"Она умудрилась собрать на улице 50 умирающих с голоду человек и здесь их прокормить. Просто это была закрытая усадьба и сюда мало кто входили, здесь было где спрятать людей", – уточнил Малеев.

После Второй мировой дом национализировали, сделав из него коммунальное жилье на 27 человек. Позже на первом этаже располагался ЖЭК. Все комнаты дома Константин возвращал в собственность семьи через суд, а вот подвал – самое старое место дома пришлось выкупить. Он пережил настоящий коммунальный ужас. В результате прорыва проложенной в 50-х годах теплотрассы кипяток заливал погреб, а дом из-за этого рушался. Чтобы спасти наследие, хозяин дома вложил 60 тысяч долларов.

"Мне пришлось за свой счет переложить эту теплотрассу, хоть она и транзитная и к моему дому не имеет отношения ... Пусть это памятник архитектуры, но это были мои проблемы, а не государственные", – уточнил собственник дома.

Дом – его крепость и гордость. О его Малеев даже и не думал, хотя предложения были. Затерянная среди узких подольских улочек история его семьи не продается.

"Если через 120 лет какой-нибудь мой правнук будет рассказывать кому-то об истории дома и вспомнит меня – я буду счастлив", – подытожил он.

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