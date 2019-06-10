Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украина избавится от детских домов к 2020 году: что будет с детьми, которые жили в них

10 июня, 07:38

Часть детей вернут их родителям, других отправят в патронатные семьи

Новшества. Детям обеспечат максимально домашнее окружение
Новшества. Детям обеспечат максимально домашнее окружение. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей, вместо этого будут созданы условия, чтобы дети могли полноценно расти с родителями и только в исключительных случая — в патронатной или приемной семье. Об этом заявила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, подчеркнув, что лишь 8% детей в детдомах дети-сироты. У остальных родители есть. Это часть Нацстратегии реформирования институциональных учреждений, которую Кабмин утвердил два года назад.

Согласно стратегии, уже через семь лет в стране должны исчезнуть все интернаты, а вместо них — появиться детские дома семейного типа и палиативно-реабилитационные центры. Сейчас же в стране действует 731 госзаведение такого типа, а в них живут почти 107 тыс. детей, у большинства из которых есть родители. По данным международной организации Hope and Homes for Children, основная причина отказов от детей — бедность семей и сложные жизненные обстоятельства, иногда — состояние здоровья ребенка или плохая учеба.

Чтобы вернуть из детдомов отказников, чиновники собираются наставить на путь истинный их родителей — помочь решить им психологические, социальные, финансовые проблемы и создать условия для совместной жизни с ребенком. По словам Супрун, в этом году детдома еще будут работать как обычно, но уже в следующем в них перестанут принимать детей. В это же время власти организуют поддержку родителям, чтобы те забрали домой своих детей. Согласно Нацстратегии, в отдельных случаях детей-отказников или сирот отдадут на попечение патронатной семье или же оставят в домах семейного типа, где будет проживать не больше 15 детей.

"Решение о введении услуг по патронату над ребенком будут принимать местные госадминистрации или исполнительные органы местных советов. Они же осуществят подбор и обучение кандидатов", — поясняет Супрун. Параллельно детям будут искать приемных родителей.

До 2023 года на месте интернатов должны открыть и особые центры.

"Там можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативную помощь. Центр также может предоставлять услуги по респису — временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью", — отмечает глава Минздрава.

И добавляет, что такая поддержка будет бесплатной, поскольку она вошла в гарантированный государством пакет услуг, за который платит Нацслужба здоровья. Саму же Стратегию собираются реализовывать за счет государственного и местного бюджетов.

В конечном итоге реформа должна привести к уменьшению числа детей в интернатах в три раза: если сегодня в них находится 1,5% детского населения страны, то в 2026 году должно быть не более 0,5%. При этом к тому времени оставшиеся маленькие украинцы должны расти в условиях, максимально приближенных к домашней обстановке: в патронатных семьях или же домах семейного типа.

"Любая семья лучше, чем интернат"

Эксперты воспринимают инициативу положительно.

"Родные люди рядом — лучшая опора детям, ведь даже самая неблагополучная семья влияет на ребенка намного благоприятнее, чем обстановка в детдомах. К тому же, многие отказываются от детей только потому, что не могут их содержать — проблема решится, если государство действительно поможет им в этом", — отмечает психолог Елена Мирошниченко.

Ее коллега Ирина Данченко соглашается:

"Муштра, аскетизм и жесткое расписание могут быть эффективны для формирования дисциплины у старших, но не должны повсеместно применяться к детям, как это происходит в отдельных детдомах. Регулярное внимание взрослого, воспитание на личном примере и обычная, а не казенная обстановка в малых семейных домах или при патронате лучше сказывается на психике детей и растит их более эмпатичными и приспособленными".

Но она добавляет, что уход от интернатов усложнит плохо развитый у нас рынок услуг по патронату.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в колонии, расположенной в Днепропетровской области, открыли второе в Украине учреждение, где малыши, рожденные в местах лишения свободы, будут проводить время с матерями до достижения трехлетнего возраста.


Также напомним историю сироты из Днепра, который пытался отстоять свое право на материнскую квартиру . Одними из первых это увидели в Радикальной партии. Ее лидер Олег Ляшко поручил своим однопартийцам в Днепре помочь подростку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сироты, детдом, реформа, интернаты, детский дом, реформы

Вы сейчас просматриваете новость " Украина избавится от детских домов к 2020 году: что будет с детьми, которые жили в них". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вылечили детей любовью": программа "Сиротству — нет!" помогает спасти сирот от одиночества

17 мая, 07:13

Малыши и родители находят друг друга благодаря Фонду Рината Ахме­­това

В центре Киева для воспитанников детских домов устроили необычный выпускной

15 мая, 15:52

Для выпускников устроили целый праздник

В Кабмине подсчитали квартиры, приобретенные для детей-сирот

8 апреля, 18:06

О результатах работы правительства отчитался Андрей Рева

Как выглядит первое общежитие для парней-сирот в Киеве – фото

3 апреля, 18:25

Молодые мужчины смогут три года жить в нем бесплатно

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как понять, что в организме не хватает магния

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Ему было 35 лет. В санатории под Рогачёвом умер певец Leo Nardo

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

6 привычек, которые программируют на бедность

Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019

Водительские права больше не будут удостоверять личность

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

8 июня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь