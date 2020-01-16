Для детей изменились правила въезда в Крым: подробности

Дети до 16 лет смогут въехать только вместе с родителями

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября / Фото: Facebook

Правила въезда на временно оккупированные территории Украины и выезда с них для детей были изменены: соответствующее постановление Кабмина было принято 24 декабря 2019 года и вступит в силу с 9 февраля 2020 года.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, отныне дети до 16 лет смогут въезжать или выезжать с/на оккупированные территории (Крым и ОРДЛО) только вместе с родителями или опекунами.

В то же время, будет не нужна справка от другого опекуна, когда ребенок выехал с временно оккупированных территорий именно с этим представителем или если другой опекун находится на неподконтрольной части Украины.

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Дети от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольных территориях, и родители которых проживают на оккупированных территориях, имеют право самостоятельно пересекать границу.

При этом в Единой государственной электронной базе по вопросам образования должна быть доступна информация об их обучении.

Граждане, выехавшие для получения документов на подтверждение гражданства Украины, должны предъявить соответствующую справку Государственной миграционной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что при въезде жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будут проводить мониторинг целей поездок.

Кроме этого, мы сообщали, что за май 2019 года административную границу с Крымом пересекли около 197 тысяч украинцев, что всего на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Такое увеличение не является существенным, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины.

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