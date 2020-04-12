Украина – космическая держава: чем и как сегодня украинцы готовы покорять космос

Украина – аэрокосмическое государство. Это константа. Многие ностальгирующие по СССР утверждают, в частности, что все, что имеет Украина сегодня в авиакосмической отрасли, – это наследие некогда могущественного государства.

Оставим в покое "имперское прошлое" с девизами "догнать и перегнать Америку" и борьбой за космическое пространство для размещения там оружия и спутников эффективного ведения шпионажа и возможной войны с вероятным противником.

Сегодня бывшие враги стали союзниками. Американское и Европейское космические агентства – NASA и EASA – активно сотрудничают с Украиной в космических программах, а украинские специалисты-разработчики трудятся в многочисленных центрах, занимающихся программами по освоению космоса.

Но что мы знаем о развитии космических программ в Украине сегодня?

Мы знаем, что в стране есть Государственное космическое агентство. Еще до недавнего времени оно было эдаким украинским монополистом в освоении космоса. И вот это было настоящим пережитком советского прошлого. Ведь предприятия, которые сегодня производят продукцию для освоения космоса – от трубочек для скафандров до комплектующих к ракетным двигателям, – практически все частные. Ведь желающие собрать космическую ракету или же какой-либо действенный аппарат, чтобы полететь в ближний космос или стратосферу, есть не только в среде государственных космических "институций". Поэтому в феврале 2020 года правительство сняло запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями. И это дало новый толчок в развитии украинской авиакосмической отрасли. По крайней мере, в этом уверены те, кто "болеет" (в хорошем смысле слова) космонавтикой.

Итак, что же нам известно об украинской космонавтике?

Знаем, что Сергей Королев, который считается родоначальником советской космонавтики, – родом из Житомирской области. То есть украинец.

Сергей Королев. Фотоколлаж : silamira.ru

С.Королев и Ю.Гагарин перед полетом 12 апреля 1961 года. Фото: www.korolev-s-p.ru

С.Королев и Ю.Гагарин, 1960-е годы. Фото: www.korolev-s-p.ru

Космонавт Леонид Каденюк стал первым гражданином независимой Украины, который совершил полет в космос. Полет состоялся 19 ноября 1997 г. в составе международного экипажа на американском космическом корабле "Columbia". К сожалению, Каденюк скончался в январе 2018 года в возрасте 68 лет.

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Леонид Каденюк. Фото: wikimedia

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Л.Каденюк, подготовка к полету. Фото: wikimedia

Но еще Украина стала известна как страна, где создают мощные космические аппараты и ракетоносители: спутники для дистанционного зондирования земли "Сич", ракеты-носители "Днепр" и "Зенит-3SL", а также "Циклон-3".

Кстати, первый украинский искусственный научно-исследовательский спутник "Сич-1" был запущен на орбиту за два года до полета Каденюка – в 1995-м. А провели запуск с помощью ракеты-носителя "Циклон-3".

Украинский спутник "Сич-1". Фото: wikimedia

Украинский спутник "Сич-2". Фото: wikimedia

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Через каких-то 9 лет после первого украинского спутника на орбиту был запущен первый наноспутник – PolyITAN-1, спустя три года запустили и второй такой спутник, который был создан в Киевском политехническом институте. Эти аппараты предназначены для исследования климата Земли. Эти спутники были выведены на орбиту с помощью украинских ракет-носителей, "Днепр", "Зенит-2", "Циклон-3".

В течение последующих нескольких лет на орбиту Земли были выведены сотни украинских космических аппаратов с помощью боле полутора сотен украинских же ракет-носителей.

Специалисты говорят, что любая космическая держава стоит на трех китах:

Наличие космодрома; Спутник и ракета-носитель; Наземная инфраструктура, которая обслуживает и поддерживает функции аппарата на орбите.

Сегодня в Украине якобы есть только кит №2. Т.е. Украина "космический извозчик" и не более того. На самом деле это не совсем так. Да, на свой космодром пока что не "насобирали". Некогда было – то выборы, то перевыборы, то революции, то война…

Кроме спутников и ракет-носителей в Украине еще есть Центр космических исследований и связи, который расположен во Львовской области. Не стоит забывать и о Максе Полякове и его компании Firefly Aerospace, которая в 2018 году попала в список компаний, отобранных NASA для программы освоения Луны, а в 2019-м успешно прошла испытания двигателей 1 и 2 ступеней.

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Лунный модуль. Фото: facebook.com/fireflyspace

Двигатели космической ракеты нового поколения. Фото: facebook.com/fireflyspace

В Конструкторском бюро "Южное" в Днепре изготавливают лунные теплицы, модульные луноходы и транспорт. Кроме того, есть аэрокосмическая компания Space Cossacks, которая осваивает стратосферу. А также "аэрокосмические активисты" – DniproSkyLAB, Клуб экспериментального ракетостроения КЕРБ, NAURocket – "ракетчики" при Национальном авиационном университете и множество энтузиастов.

Новый тим мини-лунохода. Фото: facebook.com/SpaceCossacks

Новый тим мини-лунохода. Фото: facebook.com/SpaceCossacks

Иак смоделировано приземление на Луну. Фото: facebook.com/fireflyspace

Так есть ли перспективы у украинской космонавтики? Определенно есть. Кто-то не верит, но мировая история показывает, что зачастую все свершения осуществляются теми, кто верит в успех своего дела.

И вот, кстати, совсем недавно ученый Дмитрий Хмара провел уникальную встречу и прочитал всем любознательным лекцию на тему "Зачем Украине космос":

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