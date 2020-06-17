Украина начала переговоры о заказе вакцины от коронавируса – Степанов

Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 в стране заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Президентом Украины Владимиром Зеленским дано соответствующее распоряжение и профильному вице-премьер-министру, и министру иностранных дел срочно начать переговоры с соответствующими учреждениями … относительно предзаказа на эту вакцину", - сказал он.

По словам министра, процедура уже запущена.

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"Для нас важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где будет применяться вакцина, которая пройдет все клинические испытания", - добавил Максим Степанов.

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Ранее сообщалось, что Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали первые контракты на закупку партии вакцины AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом. В лучшем случае разработку вакцины могут завершить до конца 2020 года.

Более детально о перспективах вакцинации от COVID-19 читайте в материале: Конец пандемии коронавируса: кто разрабатывает вакцину и когда ее ждать

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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