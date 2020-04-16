Украина провела второй обмен пленными на Донбассе: фото

Киев забрал из плена боевиков вторую партию заложников – всего уже освобождены 20 человек

Украина осуществила второй обмен пленными на Донбассе. На этот раз он проходил с т.н. "ЛНР" в районе моста у населенного пункта Счастье. Украинская сторона вернула 11 человек. Об жтом сообщают информресурсы боевиков.

"ЛНР" передала властям Украины 11 человек, а взамен получила четырех. Еще трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, а восьмой потенциальный участник обмена озвучил отказ еще раньше", – сообщают "СМИ" боевиков.

Таким образом всего Украина получила 20 узников из "ДНР" и "ЛНР".

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Как сообщали новости "Сегодня", на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Видео: youtube

Все подробности в спецтеме Обмен пленными весна 2020

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