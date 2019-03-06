Украина начнет серийное производство беспилотников "Сокол" и ракет "Нептун"
Наша страна продолжает укреплять и развивать оборонный комплекс, сообщил президент Порошенко
Украина в этом году начнет серийное производство беспилотного авиационно-разведывательного ударного комплекса "Сокол" и комплекса крылатых ракет "Нептун", заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко.
"В этом году взят на вооружение беспилотный авиационно-разведывательный ударный комплекс "Сокол". И в ближайшее время приступаем к его производству", – сказал он.
"Мы создали реактивную систему залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и постановку на производство комплекса крылатых ракет "Нептун", – добавил Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что Украина имеет право создавать мощные ракетные комплексы.
Напомним, в начале декабря прошлого года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун". Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун" запланировано на 2019 год.
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