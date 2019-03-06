Украина начнет серийное производство беспилотников "Сокол" и ракет "Нептун"

Наша страна продолжает укреплять и развивать оборонный комплекс, сообщил президент Порошенко

Фото: president.gov.ua

Украина начнет серийное производство беспилотников "Сокол" и ракет "Нептун" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff1/c3e/5c7ff1c3e9843.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff1/c3e/5c7ff1c3e9843.jpeg 2019-03-06T18:19:00+02:00 Украина Наша страна продолжает укреплять и развивать оборонный комплекс, сообщил президент Порошенко

Украина в этом году начнет серийное производство беспилотного авиационно-разведывательного ударного комплекса "Сокол" и комплекса крылатых ракет "Нептун", заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко.

"В этом году взят на вооружение беспилотный авиационно-разведывательный ударный комплекс "Сокол". И в ближайшее время приступаем к его производству", – сказал он.

"Мы создали реактивную систему залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и постановку на производство комплекса крылатых ракет "Нептун", – добавил Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Украина имеет право создавать мощные ракетные комплексы.

Напомним, в начале декабря прошлого года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун". Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун" запланировано на 2019 год.

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