Украина надеется провести новый обмен пленными до встречи в Нормандском формате – Пристайко

Новый обмен пленными Украина надеется провести до следующей встречи лидеров Нормандского формата. Также появилась идея разводить силы и средства на Донбассе секторами, начиная с Юга Украины. Об этом журналистам после украинского ланча на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, который организован Фондом Виктора Пинчука, сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Если нам удастся обменять большое количество людей – это будет очень нужный и полезный для Украины результат. Мы говорим о значительном количестве людей. Президент говорил сегодня, что мы планируем обменять до 200 людей – это очень много, почти "всех на всех", - сказал Пристайко.

Отвечая на вопрос корреспондента сайта "Сегодня" о совместных патрулях (куда, по словам Зеленского, войдут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ), которые могут подготовить Донбасс к проведению местных выборов, министр ответил: "Эта идея обсуждалась с самого начала Минска. И эта тема вызывала, мягко говоря, бурное обсуждение, насколько мы можем допустить боевиков, или как бы мы их не назвали, чтобы они принимали участие в этих патрулях. История показывает, включая и хорватский опыт, что рано или поздно похожий механизм был применен. Он не идеален, были и трагические случаи во время такого патрулирования. Мы знаем, как сделать так, учитывая опыт Хорватии, чтобы можно было выйти на решение, каким образом в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории до того уровня, чтобы можно было провести выборы".

Реклама

Напомним, ранее Пристайко прокомментировал ход расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, а также рассказал журналистам о возможности встречи Зеленского и Путина в Берлине в апреле. Об этом он говорил на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В тренде Зима без морозов и два урожая в год: климат Украины кардинально изменится

Также, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама