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Украина наложила санкции на спикера Госдумы и его заместителя

Сегодня, 09:02

Санкции были введены в отношении 848 физических лиц, причастных к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе

Фото: AFP
Украина наложила санкции на спикера Госдумы и его заместителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/64b/807/5c764b807b8e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/64b/807/5c764b807b8e8.jpg Украина Санкции были введены в отношении 848 физических лиц, причастных к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе

Украина ввела санкции против председателя Госдумы России Вячеслава Володина и его заместителя Петра Толстого. Об этом говорится в списке попавших под санкции лиц, опубликованном на сайте СНБО.

В отношении Володина в течении трех на территории Украины будет действовать блокировка активов. Также будут предотвращаться попытки вывода капиталов за пределы Украины. Также ему запрещен въезд на территорию Украины. Такие же ограничительные меры применены по отношению к Петру Толстому.

Напомним, 20 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц о компаний, причастных к агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. Глава государства подписал соответствующий указ №82. По предложению Кабмина, СБУ и Национального банка санкции были введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Ранее, 26 декабря 2018 года, СНБО ввел дополнительные ограничительные меры против россиян – так Украина "ответила" России новыми санкциями. За день до этого, 25 декабря Россия ввела новые санкции против Украины. Россияне пополнили санкционный список новыми физическими и юридическими лицами из Украины. На сайте правительства Российской Федерации появился обновленный антиукраинский санкционный список. Теперь он охватывает 567 физических лиц и 75 компаний.

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Тег Россия, спикер, Украина, санкции, Госдума РФ, санкции против России , Володин

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