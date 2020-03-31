Украина намерена пройти пик коронавируса по примеру Японии – Ляшко

Украина принимает мер, чтобы мягко пройти эпидемический период и не допустить всплеска коронавируса, чтобы не "легла" система здравоохранения. Об этом на брифинге рассказал замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Чиновник Минздрава не назвал, когда в Украине ожидают пик инфицирования населения.

"Мы не хотим, чтобы в Украине случился пик. Мы делаем все возможное, чтобы в Украине не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и введены на опережение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени количество случаев коронавирусного заболевания. Поэтому мы имеем определенные прогнозы, когда мы можем ожидать пик. Мы делаем все возможное, чтобы … например, по примеру Японии мы шли с единичными случаями, с которыми спокойно будет справляться наша система здравоохранения", – сказал Ляшко.

В Украине врачи и эксперты говорят, что пик коронавируса припадет на апрель, предположительно вторую его половину. Однако наша страна может избежать пика заболеваемости, если правила карантина будут на 100% соблюдаться. Читайте об этом подробней в материале "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 марта

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 31 марта в Украине были лабораторно подтверждены 549 случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

В то же время в Минздраве отмечают, что за последние дни больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет, что 22% от общего количества. Кроме этого, в Украине уже есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших. Меньше всего болеет, как ни странно, главная группа риска – пенсионеры: от 71 до 80 лет – 1,4%; от 81 до 90 лет – 0,2%.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама