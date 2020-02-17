Украина научилась определять коронавирус в пять раз дешевле Германии

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19, жертвами которого на данный момент считаются более 1,7 тысяч человек.

Как сообщает УНН, разработка принадлежит частной молекулярно-генетической лаборатории Diagen и уже прошла все необходимые испытания.

Отмечается, что на данный момент было создано 10 тест-систем на 50 определений. Таким образом, их хватит, чтобы протестировать 500 человек.

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Научный директор лаборатории Александр Коляда заявил о готовности предоставить разработку заинтересованным сторонам, но, по его словам, соответствующие предложения пока что не поступали.

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"Стоимость тест-систем – 5 тыс. грн на 50 человек. Это где-то в 4-5 раз дешевле, чем немецкие", – отметил он, добавив, что работники лаборатории готовы изготовить большее количество тест-систем.

Как мы сообщали, Украина планирует эвакуировать около полусотни своих граждан из закрытой на карантин китайской провинции Хубэй. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, эвакуация запланирована на 18 февраля. В Украине их ожидает двухнедельный карантин, но где именно будут находиться люди – до сих пор не решили.

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