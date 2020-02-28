Украина не будет закрывать границ из-за коронавируса – Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины заявил в эксклюзивном интервью на телеканале «Украина 24»

Украина не будет закрывать границы, в частности, с теми странами, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Украина 24", в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант, как и все другие страны мира. Да, действительно, некоторые из них пытаются предпринять меры вокруг определенных регионов, определенных городов, где больше всего отмечено этих заболеваний. Но закрывать границы мы не планируем", – сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Глава МИД отметил, что на границах усилена проверка людей, которые въезжают в Украину.

"Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками, нашими врачами. пока, слава Богу, нет случаев заболеваний в Украине", – подчеркнул Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко считает нереальным ограничение передвижения на границе.

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"Это нереально. Наши граждане – это, в конце концов, наши граждане", – отметил министр иностранных дел.

Кроме того, по словам Вадима Пристайка, закрытия границ нет в перечне рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Министр считает, что паника вокруг коронавируса "приведет лишь к обратному результату".

Ранее "Сегодня" сообщали, что коронавирус в Италии, где работает много украинских заробитчан, уже забрал жизни почти 17 человек.

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