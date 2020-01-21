Украина не готова к приходу нового вируса из Китая – врач-инфекционист

/ Фото: REUTERS/Stringer

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Украина не готова к новому коронавирусу из Китая, из-за которого Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание. Об этом сайту "Сегодня" рассказала врач-инфекционист Инна Андрусович.

"В Украине нет возможности диагностировать подобный коронавирус. Для этого нужны дорогостоящие реагенты, диагностика. Только по симптомам его не определить.Поэтому вспышка вирусной пневмонии в Тернопольской области может оказаться намного опасней", – прокомментировала Инна Андрусович.

Коронавирус, обнаруженный в Китае, очень быстро развивается. Сначала он может напоминать грипп с очень высокой температурой. Но буквально за три дня вирус может привести к смерти, отмечает инфекционист.

"Вирусные пневмонии опасны тем, что они очень быстро развиваются. Если человек остается дома и все три дня сбивает температуру, то на четвертый день, когда человек попадет в стационар, врачи могут только развести руками, потому что очень быстро развивается гипоксия", – добавляет Инна Андрусович.

По словам врача, при признаках гриппа лучше сразу обращаться к врачу и не запускать заболевание – особенно сейчас. Также стоит воздержатся от поездок и путешествий в страны Азии.

Видео: Reuters

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. От поражения новым типом коронавируса умерли уже четыре человека. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку воздушно-капельным путем. Всего в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР.

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